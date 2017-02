El portal de transparencia de la Xunta recibió 65.678 visitas desde su puesta en marcha en marzo hasta diciembre

El portal de transparencia y buen gobierno de la Xunta recibió desde su puesta en funcionamiento en marzo hasta diciembre de 2016 un total de 65.678 visitas. En total, los visitantes distintos ascienden a 38.445, con 383.333 páginas vistas y un promedio de 5,84 páginas por visitas. Este portal contiene unas 650 páginas con más de 450 documentos.

Los datos los ha proporcionado la directora xeral de Avaliación e Reforma Administrativa, Natalia Prieto, quien participó en el seminario sobre 'Transparencia Pública', en el que la institución del Valedor do Pobo, la Diputación de Ourense y varios ayuntamientos gallegos recibieron el reconocimiento de la Asociación Transparencia Pública según el ránking Dyntra (Dynamic Transparency Index).

En el seminario que acogió la Facultad de Derecho, la directora xeral ha repasado los pasos dados en Galicia en aras de mejorar en transparencia, con especial hincapié en el portal activado en el pasado ejercicio. Entre las cifras desglosadas, ha indicado que se recibieron 233 solicitudes de información pública por parte de la ciudadanía, un dato que considera "muy pequeño".

En todo caso, ha defendido que en Galicia hay "mucho camino andado" y, ante las quejas de falta de personal por parte de los municipios, ha subrayado que la transparencia implica "empezar por uno mismo" y cambiar de "hábitos". "A veces sí falta el personal, pero otras fallan los hábitos", ha remarcado.

En todo caso, ha recordado que el Gobierno gallego apuesta también por ayudar y orientar al resto de las administraciones gallegas en el cumplimiento de sus obligaciones. Para ello, ha habilitado una plataforma web en el portal de ámbito local, en la que los municipios que lo deseen pueden hacer pública la información directamente o bien enlazar con otras plataformas que tengan en marcha.

"LA TRANSPARENCIA NO ES UNA MODA"

El decano de la Facultad de Derecho, Gumersindo Guinarte, y el exvaledor do Pobo José Julio Fernández, fueron los encargados de arrancar un acto en el que el presidente de la Asociación Transparencia Pública, José Manuel Roa, ha proclamado que la transparencia "no es una moda, sino que viene para quedarse" y ha resaltado el peso de las nuevas tecnologías.

También ha apelado a "dotar de recursos" a las administraciones para atender a esta área o, de lo contrario, las normas para potenciar la transparencia "no servirán de nada".

"HACE FALTA PERSONAL"

Precisamente en esta línea, el presidente de la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) y alcalde de O Barco de Valdeorras (Ourense), Alfredo García (PSOE), ha incidido en la necesidad de personal para afrontar las tareas de transparencia, sobre todo en los ayuntamientos de tamaño pequeño y mediano.

"Está bien el ránking y estar ahí; estamos orgullosos de los ayuntamientos diputaciones que están ahí porque lo están haciendo bien. Pero los que no están, que no se depriman. Queda un camino largo y no estar no significa no querer ser transparente; sino que, a veces, aún queriendo serlo, es imposible", ha aseverado García.

Por su parte, el presidente de la Diputación de Ourense, Manuel Baltar, ha proclamado que la transparencia es "una actitud y una obligación", al tiempo que ha repasado los planes adoptados en la institución provincial que le han permitido escalar en los ránking.

Baltar ha recogido la distinción de la Asociación como "la diputación más transparente de la comunidad gallega y la séptima de España".

"PUEDE HABER CASOS DE TRANSPARENCIA EN LA WEB Y CORRUPCIÓN"

Los alcaldes de A Coruña, Xulio Ferreiro (En Marea), y Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores (BNG), han recogido la mención para sus ayuntamientos por ocupar "la primera posición empatados" como consistorio más transparente, mientras que la segunda plaza correspondió al Ayuntameinto de Ourense y la recogió el regidor Jesús Vázquez (PP).

Ferreiro ha reivindicado la transparencia y ha ejemplificado con el portal web del Ayuntamiento de A Coruña, incidiendo en la "novedad" de que se publica la agenda institucional del alcalde (viendo sus reuniones y demás eventos a lo largo de la jornada). En breve, ha avanzado que estarán también las agendas de los concejales y que la herramienta se pondrá a disposición de la oposición por si quiere usarla.

Desde la "discrepancia amable", Lores ha agradecido el premio, aunque ha advertido que la transparencia en la web "ayuda" pero no es una garantía de que no haya corrupción en las administraciones, del mismo modo que el hecho de no publicar determinados datos a través de la red no supone necesariamente que no se actúe de forma adecuada.

"Yo no me considero más transparente ahora que hace unos años y me niego a ligar exclusivamente la transparencia en la web con la democracia. Puede haber casos de absoluta transparencia web y de corrupción, aunque es más difícil", ha reconocido.

Por su parte, Jesús Vázquez ha señalado que la transparencia en los portales ha supuesto una ayuda, tras los "escándalos" que afectaron a los diferentes partidos en los últimos años, para lograr que el ciudadano vuelva a confiar en los dirigentes, pero ha defendido que los ayuntamientos necesitan "más medios y recursos".

VALEDOR DO POBO

En el acto también ha intervenido la valedora do pobo, Milagros Otero, cuya institución recibió el reconocimiento de la Asociación Transparencia Pública a la defensoría más transparente de España, según el ránking Dyntra -cumple 42 de los 67 indicadores evaluados por esta entidad-.

También el Consello de Contas ha sido distinguido como tercer órgano de control más transparente de España.

