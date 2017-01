Jorge Javier: "Espero no volver a cruzarme a la Pantoja en mi vida"

Este lunes 30 de enero, Isabel Pantoja concedió una entrevista a Pablo Motos en El Hormiguero, encuentro que supuso un récord de audiencia. Un día después, Telecinco ha hecho aparición con uno de sus mayores representantes, Jorge Javier Vázquez, ex amigo de Isabel, que ha abierto Sálvame con un monólogo en el que atacaba duramente a la tonadillera.

"En los últimos años he intentado mantener un escrupuloso silencio con el tema de Isabel Pantoja", ha asegurado el presentador, como recogen diversos medios, entre ellos Vanitatis. "Me he peleado con más de uno para que la crítica no fuera muy dura con ella".

No obstante, continúa, "me veo en la obligación de mandar un mensaje. Se abre un nuevo tipo de relación con ella y espero no volver a tener que cruzármela en mi vida".

El enfado de Jorge Javier llega después de que la cantante, asegura, mandase "un mensaje" a través de su entrevista. "Ella es muy dada a enviar mensajes, pero nunca da la cara. Eses es el modus operandi de la señora Pantoja, la cobardía", se lamenta.

Prefiero estar en la mierda que a su lado"Pantoja le dijo a Pablo Motos que no iba a pronunciar el nombre de quien le regaló su mascota. Se refería a mí", sentencia. "Acto seguido dijo ella: 'A mi perrita la quiero aunque venga de donde venga'. ¿De dónde vengo, Pantoja? Yo de trabajar, usted del talego, de la cárcel... de ahí viene".

Además, el habitual de Sálvame acusó a la sevillana de interesarse de manera exclusiva por el dinero. "Esa es su vida: facturar, vender, cobrar... es el hilo argumental de su vida". Aseguró que le usó para entrar en Mediaset ("Yo ya no le sirvo, soy un bono basura, le serví cuando la entrevisté en Supervivientes, cuando dimos las Campanadas") y calificó su relación de "falsa".

"Merecemos una revisión del sistema penitenciario español", continuó, "porque Isabel Pantoja sigue siendo la misma persona resentida". "Prefiero estar en la mierda que a su lado".