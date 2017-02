Cataluña ganará este año 30 puntos de recarga para coches eléctricos a los 11 ya existentes

El 40% del parque de vehículos eléctricos español de nueva matriculación en 2016 se encuentra ubicado en Cataluña y un 15% en Barcelona, en datos de la Dirección General de Tráfico (DGT). La comunidad goza de una posición de liderazgo en esta nueva tecnología automovilística y en Cataluña es donde más ventas hay de nuevos modelos de vehículos eléctricos.

Actualmente ya es posible viajar de norte a sur del territorio, por ejemplo, de La Jonquera a Amposta, en coche eléctrico, gracias a los 11 puntos de recarga existentes fuera del área metropolitana de Barcelona. Este año la red se ampliará con 33 nuevos puntos, según ha explicado a este diario la directora del Institut Català d'Energia (ICAEN), Assumpta Farran.

El coche eléctrico "se mueve por las carreteras catalanas, no únicamente por las ciudades", explica Farran. No obstante, en Barcelona capital existen 19 puntos de carga rápida. Por ello, y aprovechando la red eléctrica existente para no encarecer la infraestructura, el Govern escogerá para estos nuevos 33 puntos capitales de comarca y emplazamientos cercanos a importantes nudos viarios.

El Govern escogerá para estos nuevos 33 puntos capitales de comarca y emplazamientos cercanos a importantes

nudos viarios

Farran avanza que, en los próximos días,se publicará oficialmente una orden de ayudas de un millón de euros a los ayuntamientos bien situados geográficamente que paguen esta infraestructura y ayuden a su mantenimiento.

La idea de la Generalitat para hacer posible una "verdadera" transición hacia el vehículo eléctrico es la de que el conductor cargue su coche "en casa a un precio marginal" y únicamente utilice las estaciones de recarga de la red viaria, más caras, "en casos de necesidad". Cargando por completo el vehículo en el aparcamiento del domicilio se puede tener una autonomía de conducción de unos 200 kilómetros.

A día de hoy, un inquilino con un vehículo eléctrico que quiere cargarlo en su finca puede rellenar un formulario disponible en la página web del ICAEN y avisar al administrador de la comunidad que quiere un punto de carga rápida. La comunidad ha de pronunciarse dando su visto bueno o bien proponiendo un proyecto alternativo. El coste del enchufe es equivalente al consumo de un secador en el domicilio (con 2,7 kw). Los coches eléctricos tampoco pagan peajes.

La Generalitat presentó junto a 50 agentes públicos y privados una propuesta legislativa a los representantes del Congreso, el pasado mes de noviembre, para crear una nueva normativa estatal de impulso al vehículo eléctrico, con propuestas como que los municipios puedan bonificar al 100% el impuesto de vehículos de tracción mecánica para los eléctricos. Dicha propuesta fue tumbada por la cámara aunque la administración catalana la volverá a presentar eliminando esta vez la parte presupuestaria.

Un 0,595% de coches eléctricos o híbridos

En el parque automovilístico catalán circulaban en 2016 un total de 23.882 vehículos híbridos (gasolina y eléctricos) y 6.188 turismos y motos eléctricos, según datos correspondientes al parque de vehículos eficientes de Cataluña del Institut Català d'Energia del cuarto trimestre del 2016.

El parque de automóviles catalán asciende a 5.052.498 vehículos según cifras de la DGT publicadas por el Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat), de los que solo un 0,595% son eléctricos o híbridos. En Alemania el porcentaje es del 0,73% y en Francia del 1,2%.

Cataluña cuenta asimismo con 1.202 enchufes para recargar vehículos eléctricos a lo largo de su territorio, 18 de ellos son Tesla para carga super rápida (120 kilowatios) de vehículos de la propia marcaTesla, 727 Schuko (de carga normal, 3,7 kw) y compatibles con casi todas las marcas en el mercado y otros 264 Mennekes, válidos para Renault, Volkswagen, BMW, BYD, Volvo, Audi, Mercedes y Porsche.

Las matriculaciones eficientes en Cataluña fueron en 2016 de 6.650 vehículos híbridos, un 22% del total estatal; 1.139 turismos eléctricos (un 26% del total español) y 802 motos eléctricas (un 48% del total estatal)

Las matriculaciones eficientes en Cataluña fueron en 2016 de 6.650 vehículos híbridos, un 22% del total estatal; 1.139 turismos eléctricos (un 26% del total español); 802 motos eléctricas (un 48% del total estatal); 224 turismos GLP (gas licuado de petróleo), el 15% del total estatal, y 247 coches GNV (gas natural vehicular), el 35% del total de autonomías.

La compra de turismos híbridos se ha incrementado en un 22% respecto a 2015, cuando se matricularon 1.611. Aunque ese año bajaron en 1.027 unidades respecto a las matriculadas en 2014 (2.638). En 2013 fueron 2.557.

En cuanto a los turismos eléctricos, estos subieron en matriculaciones en un 71,79% de 2015 (663) a 2016 (1.139). Mientras que en 2013 únicamente había 184 matriculados, en 2014 pasaron a ser 425.

Las motos eléctricas matriculadas en 2013 eran 643, pero bajaron hasta las 158 en 2014, para subir hasta las 249 en 2015 y saltar hasta las 802 el año pasado. Barcelona capital cuenta con 1.120 motos eléctricas y 150 puntos de recarga para las mismas.

Los turismos GLP, de gas licuado, nuevos bajaron de 366 en 2015 a 224 en 2016. El proceso en el caso de los turismos GNV, de gas natural, fue el contrario: de 73 en 2015 a 247 en 2016.

Consulta aquí más noticias de Barcelona.