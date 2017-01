Telefónica invertirá en 800 millones en CyL hasta 2020, un 33 por ciento más

Telefónica invertirá en Castilla y León 800 millones en los próximos cuatro años, lo que supone un 33 por ciento más que en el anterior periodo (2013-2016), y pretende llevar la fibra a los municipios de más de mil habitantes en este tiempo, así como completar el mapa de cobertura 4G en la Comunidad.

Así lo ha explicado el director general del Territorio Centro (Castilla-La Mancha, Castilla y León y Madrid), Adrián García Nevado, quien ha presentado las líneas estratégicas de la compañía en el Centro de Telefónica I+D ubicado en Boecillo (Valladolid), junto con su director, Antonio Ferreras.

García Nevado ha señalado que se "redoblará" la apuesta por la Comunidad en varios ejes con la inversión de 800 millones en Castilla y León, donde emplea entre trabajo directo e indirecto a unas 5.000 personas -que podrían aumentar con la inversión, aunque "no significativamente"- y cuya actividad supone el 1,5 por ciento del PIB. En concreto, se pretende continuar con la extensión de las redes de ultra banda ancha, impulsar la televisión y apoyar el talento emprendedor y la innovación.

El director de Telefónica en el Territorio Centro ha explicado que en 2016 se ha cerrado con una inversión acumulada en fibra óptica de 120 millones de euros para una cobertura de más de 1.200.000 habitantes, lo que supone aproximadamente la mitad de la población de la Comunidad y prevé que en 2020 todos los municipios de más de 1.000 habitantes puedan tener acceso a esta tecnología, lo que supondría llegar al 89 por ciento de la población de Castilla y León.

En cuanto a los municipios de menos entidad, con menos de 200 habitantes, García Nevado considera que comercialmente es "complicado" y habría que ver el interés de la población que allí reside de contratar algún producto, dado el envejecimiento que hay en estas localidades.

Actualmente el 49 por ciento de la población de Castilla y León tiene posibilidad de acceso a la fibra óptica de Telefónica y el 70 por ciento de los clientes de Telefónica con cobertura de fibra y han contratado el servicio de fibra, de forma que 2016 ha sido el primer año en el que se ha cerrado con más clientes de fibra que de cobre en el mercado residencial.

En este sentido, ha señalado que es un "inmenso reto" llegar a estos índices de accesibilidad a la fibra óptica en una comunidad como Castilla y León, dada su extensión y dispersión, ya que un 17 por ciento de la población vive en municipios de menos de 1.000 habitantes. Además, ha recordado que España registra el mayor crecimiento de la UE en despliegue de fibra óptica, lo que ha atribuido en gran medida al esfuerzo de Telefónica.

En este contexto ha aclarado que la brecha digital, que continúa en crecimiento, no se debe a un problema de conectividad, ya que sólo un 2 por ciento de los españoles dicen no tener Internet por no estar disponible en su zona, mientras que en el 67,4 por ciento de los casos (un 71 por ciento en Castilla y León) afirma que es por falta de interés o dudas sobre su utilidad. Por su parte, un 41,5 por ciento de los españoles, porcentaje que baja al 33 por ciento en la Comunidad, asegura que es por no saber usarlo, según datos del INE.

COBERTURA 4G

En cuanto a la tecnología móvil 4G, se espera llegar a finales de este año al 89 por ciento de la población y el reto es alcanzar el "cien por cien técnico" en 2020.

Por otra parte, Telefónica espera duplicar, hasta 2020, los clientes de Fusión Empresas Cloud (que incluye servicios en la nuble), a lo que también espera dedicar importantes esfuerzos.

También apostará por la innovación y el emprendimiento después de que en 2016 se haya creado en la Comunidad Castilla y León Open Future, que nace de la adhesión de la Junta de Castilla y León al proyecto de mismo nombre que lleva a cabo la compañía con el fin de conectar a emprendedores, startups, inversores y socios públicos y privados de todo el mundo para captar oportunidades de innovación y de negocio.

Con Castilla y León Open Future, la Consejería de Economía y Hacienda, a través de ADE, se encargará del despliegue de la plataforma en la Comunidad en colaboración con socios locales, entre ellos el Instituto Leonés de Desarrollo Económico, Formación y Empleo (Ildefe), el Ayuntamiento de Palencia, la Universidad de Salamanca o la Fundación Caja Burgos, además de otras empresas y socios.

El proceso de maduración de las startups tendrá lugar en espacios físicos de 'crowdworking' habilitados por las entidades que se integrarán también en la plataforma tecnológica. El primer de ellos se abrirá próximamente en León en el marco de una iniciativa a la que hay que sumar Segovia Open Future, en colaboración con el Ayuntamiento segoviano, en el que se trabaja ya con 14 aplicaciones de jóvenes emprendedores.

El director de Telefónica Centro ha adelantado también que este año se pondrán en marcha cuatro lanzaderas de empleo más, que se suman a las ocho que han trabajado estos dos últimos años en la Comunidad en un proyecto puesto en marcha junto a la Fundación Santa María La Real y cuyos resultados ha destacado al superarse el 60 por ciento de empleabilidad que, en el caso de Segovia, superó en 2016 el 72 por ciento.

CENTRO DE I+D

Por lo que se refiere al Centro Telefónica I+D ubicado en el Parque Tecnológico de Boecillo (Valladolid), en 2017 tiene como proyecto más significativo es el desarrollo de la llamada "4ª plataforma" que tiene como objetivo último "devolver" a los clientes el control sobre sus datos y su privacidad -las otras tres plataformas son infraestructuras, inteligencia y servicios-.

El proyecto comprende aspectos de la ciberseguridad y el desarrollo de asistentes virtuales para que, junto con la inteligencia artificial, se recupere el control sobre estos datos, a lo que ahora se concede acceso un tanto "alegremente" cuando existen "agujeros" de privacidad e incluso seguridad que preocupan, para lo que la empresa ofrecerá soluciones a sus clientes.

Otro trabajo del Centro I+D se enmarcan por ejemplo en el Big Data o servicios 'cloud', en lo que es referente dentro de la compañía.

