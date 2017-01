EH Bildu dice que "no va a reventar" el Gobierno en el Ayuntamiento de Vitoria, sino que va a impulsar cambios políticos

La portavoz de EH Bildu en el Parlamento vasco, Maddalen Iriarte, ha asegurado este lunes que la coalición abertzale "no va a reventar" el Gobierno municipal en el Ayuntamiento de Vitoria y que no se ha alineado con el PP tras votar en contra del proyecto de presupuestos para 2017 presentado por el equipo de gobierno formado por PNV y PSE-EE, sino que va a impulsar "cambiar las políticas" que se han realizado hasta el momento.

En una entrevista concedida a ETB 1, recogida por Europa Press, Iriarte ha afirmado que EH Bildu no ha apoyado el proyecto de cuentas del equipo de gobierno del Consistorio vitoriano porque "no se ha cumplido ni siquiera el 7 por ciento de lo acordado", y que, si la coalición apoyó los Presupuestos de la Diputación, ha sido "porque se han cumplido los acuerdos".

En este sentido, la representante de la coalición independentista ha destacado que en la entidad foral se han logrado aprobar las Cuentas, "porque se han hecho de otra manera", y que, si en el Ayuntamiento de la capital alavesa "hay dificultades", es porque "no se han hecho de otra manera".

"EH Bildu no va a reventar ese gobierno. EH Bildu no se ha alineado con el PP. Eso está claro. EH Bildu fue la fuerza imprescindible para quitar al PP del Ayuntamiento, pero EH Bildu no va a apoyar un cambio de nombres, vamos a impulsar cambiar las políticas, y estoy segura de que se van a impulsar esos cambios y que en poco tiempo vamos a tener otra situación para poder avanzar", ha asegurado.

En este sentido, ha indicado que el cambio "no es tan sólo cambiar las personas" y que ese cambio "se debe materializar después en acciones", y ha recordado que la portavoz de EH Bildu en el Ayuntamiento de Vitoria, Miren Larrion, y la coalición soberanista en Álava "hicieron un enorme esfuerzo para hacer a otros alcalde y diputado general en el Ayuntamiento y en la Diputación, y traer el cambio".

"Pero el cambio se debe materializar después en acciones. No sirve cambiar los nombres y hacer las cosas como se hacían antes. Para materializar el cambio hay que cambiar las políticas, y eso es lo que Miren Larrion y el grupo de EH Bildu en Vitoria están tratando de impulsar", ha asegurado.

"PODEROSO ENEMIGO"

Asimismo, la portavoz de la coalición independentista ha afirmado que "los cambios no son fáciles cuando tienes un poderoso enemigo y ese enemigo tiene detrás a poderosos amigos", y ha recordado que Vitoria y Álava estaban "en un momento muy concreto en el que oíamos mensajes xenofobos, muy peligrosos, y era muy importante cambiar eso de raíz".

"Y creo que en ese punto -ha añadido-, EH Bildu fue muy generosa y por eso están Urtaran y Gonzalez de alcalde y de diputado general. Pero no es suficiente, y lo que hay que hacer son políticas que cambien de raíz esas cosas, y eso es lo que EH Bildu está haciendo en Vitoria".

