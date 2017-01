PSE de Barakaldo cree que dirigirse a Gobierno vasco en busca de soluciones para La Milagrosa es "distraer la atención"

En rueda de prensa, el concejal socialista Carlos Fernández ha valorado la iniciativa aprobada por el pleno de este pasado jueves en la que se insta al propio Consistorio, y en concreto a la alcaldesa, Amaia del Campo, así como al Gobierno vasco, a que se impliquen para impedir que el colegio concertado La Milagrosa cierre sus puertas por la imposibilidad de hacer frente al incremento del alquiler del edificio que ocupan, propiedad de la Fundación Miranda.

La iniciativa tiene como texto central una propuesta del grupo municipal del PSE-EE, que pedía que el Ayuntamiento ponga los recursos disponibles para solucionar el problema. En la enmienda del PP se requiere, además, la implicación del Departamento de Educación del Gobierno vasco, que este viernes ha garantizado plaza, agrupados en dos centros educativos de Barakaldo (Bizkaia), a la totalidad de alumnos del colegio concertado de La Milagrosa, en caso de que, finalmente, se proceda a su cierre.

La moción de los socialistas tenía como objetivo que el Ayuntamiento "solucione el problema generado por el posible cierre del centro educativo, al no poder hacer frente al alquiler establecido por el propietario del edificio, la Fundación Miranda". Fernández ha recordado que el periodo de matriculación "arranca el próximo lunes, 30 de enero, por lo que estamos ante una situación insólita que debe ser atendida con medidas excepcionales".

A su entender, "al no ser un problema de carácter educativo, éste debe ser solucionado por la alcaldesa al estar afectados niños y empleados de Barakaldo". "Aunque el Gobierno vasco es la institución competente en materia educativa, este problema no es de índole educativo. Se trata de una falta de entendimiento entre dos entidades radicadas de gran importancia para al ciudad que tiene como consecuencia que una de ellas, el Colegio La Milagrosa, pueda desaparecer de manera inminente. Y ante esta situación crítica, la alcaldesa debe dar soluciones urgentes y no echar balones fuera", ha advertido.

Por ello, a su juicio, dirigirse al Gobierno vasco "en busca de soluciones inmediatas" supone "dilatar plazos y distraer la atención de quien realmente tiene a su alcance los recursos necesarios para solucionar el problema".

UNA CUESTIÓN DE "VOLUNTAD POLÍTICA"

A su entender, el PNV de Barakaldo "no puede alegar, como hizo ayer en el pleno, que no puede ayudar a un colegio concertado porque es una entidad privada, ya que destina habitualmente dinero de las arcas municipales y cede locales del Ayuntamiento a diferentes asociaciones y compañías". "Solo es una cuestión de voluntad política", ha considerado Fernández.

El edil socialista ha señalado que el Consistorio fabril "ha asumido además históricamente competencias en materias educativas que no le correspondían por Ley". Así, ha recordado que "bajo los gobiernos del PSE-EE se han puesto en marcha programas como Ezagutu Barakaldo o Tutoría de Tarde". También, ha dicho, "se han abierto los patios de los colegios fuera del horario escolar como lugares de encuentro y se han ofrecido subvenciones a actividades extraescolares, y, más recientemente, a las AMPAS de los centros de Infantil y Primaria".

Asimismo, ha recordado que el Ayuntamiento ha tratado en los últimos meses "situaciones excepcionales con medios excepcionales, como ha sido el caso del niño del Colegio Munoa afectado de un grave problema de salud que no era adecuadamente atendido por Osakidetza y al que se ha tenido que dar una respuesta excepcional desde la institución local". "En materia educativa puede que haya asuntos que no nos competan, pero todos ellos nos incumben, nos afectan", ha subrayado Fernández.

LAS FAMILIAS NO QUIEREN UN CENTRO PÚBLICO

Sobre la propuesta de EH Bildu e Irabazi para convertir el Colegio La Milagrosa en un centro público, el edil del PSE-EE ha recordado que las familias de los alumnos "han manifestado en múltiples ocasiones que quieren su colegio tal y como es".

Fernández ha insistido en que los padres "no desean que una transición hacia la publificación del centro pueda disgregar los diferentes niveles educativos que ofrece a día de hoy el colegio, al tener que quedarse sólo como centro de Infantil y Primaria".

"¿Qué pasaría con la guardería? ¿Y los alumnos de Secundaria; se tendrían que marchar a Beurko o Minas..? Demasiadas incógnitas que deben ser evaluadas con calma, con tiempo... Y eso es precisamente lo que el colegio no tiene ahora: tiempo", ha advertido.

Consulta aquí más noticias de Vizcaya.