Pontevedra y Ourense afirman que el nuevo presidente de la CEG tendrá que ganarse su apoyo tras empezar "mal"

Los empresarios de Pontevedra y Ourense creen que el nuevo presidente de la patronal gallega, Antón Arias, tendrá que ganarse su apoyo tras un "mal" comienzo, al censurar "las formas" con las que A Coruña lanzó su candidatura, a última hora y sin el consenso de las provincias y las organizaciones sectoriales.

Así lo ha manifestado el responsable en la primera de las provincias, Jorge Cebreiros, en declaraciones a los periodistas después de la asamblea en la que Arias se ha alzado al frente de la confederación de empresarios de Galicia (CEG), con un 60% de los votos a favor pero casi un 40% en contra.

"La asamblea se ha manifestado -acerca de- que no ha gustado el procedimiento. No la persona, no el candidato, sino la forma. Y cuando las cosas empiezan mal, uno tiene que correr mucho más para que acaben bien", ha aseverado el representante de la confederación pontevedresa.

A su lado, José Manuel Pérez Canal ha apelado a que ahora es el momento de que el nuevo mandatario "mueva ficha" y presente cuáles son sus propuestas de modificación de estatutos.

Por su parte, Cebreiros ha sido claro: "Pontevedra viene tiempo reivindicando la representatividad de la provincia, en la junta directiva y en la asamblea. Es algo que presentaba Alvariño, se lo planteamos a Dieter y es una reivindicación que va a hacer ya. Queremos que exista una forma objetiva de calcular la representatividad que le corresponde a cada provincia. No puede ser que provincias que no tengan el mismo número de empresas ni de trabajadores tengan más representantes que Pontevedra. Desde ya tiene que estar contemplado en los estatutos", ha aseverado.

El representante de la confederación pontevedresa, tras apuntar que hoy es "el día de desearle el mayor de los éxitos y la mayor suerte posible" a Arias -"viendo los resultados da la impresión de que lo va a necesitar", según ha agregado-, ha valorado que al nuevo presidente "le honra la propuesta" de dejar el puesto si logra el cambio de estatutos y la superación de las dificultades económicas.

"Lo que no sé es si vamos a tener tiempo para todo eso", ha añadido a renglón seguida, "dada la situación económica, el recurso contra la Xunta" y la necesaria "reestructuración de esta casa". Una modificación de estatutos, ha explicado, "requiere su tiempo". "No sé si ahora tenemos tres o cuatro meses; en cualquier caso le deseo mucha suerte", ha apostillado.

CRÍTICAS

Jorge Cebreiros ha ahondado en sus críticas al sentenciar que "qué bueno hubiera sido que durante estos dos o tres meses que se ha intentado unir por el consenso haber recibido un mensaje de ese tipo", en relación al llamamiento a evitar enfrentamientos de Arias.

"Estaremos a la espera de ese modelo, de esa modificación de estatutos y en algunas cosas estaremos de acuerdo y en otras no", ha señalado.

Además, ha rechazado hablar de "unidad de acción" entre Pontevedra y Ourense, ya que "es posible que la modificación de estatutos pudiera beneficiar a una y a otra no". "Por tanto es posible que hasta mi buen amigo José Manuel vote en contra de lo que a mí me interesa", ha subrayado. Sin embargo, ha reconocido que "es posible que ambas provincias estén alineadas" en cosas en las que vienen trabajando varios años juntos.

Por su parte, Pérez Canal ha remarcado que "se ha hablado mucho de cambio de estatutos y ahora el presidente, si quiere abrir un nuevo escenario, a ver cuáles son las propuestas que hace". "Él tiene que mover ficha ahora y proponer, y nosotros después de ver la propuesta opinaremos", ha resuelto.

LUGO: "MENSAJE DE SERIEDAD"

Mientras, Jaime López, secretario general durante este tiempo de interinidad en la CEG y representante de Lugo, ha reivindicado que la CEG mandó este viernes "un mensaje de sentido común y seriedad".

Ha señalado que hubo "un proceso democrático" en el que se producen votos a favor y votos en contra, pero ha considerado que la mayoría lograda por Arias "justifica su candidatura".

"Ha tenido un gesto valiente presentándose en una situación compleja y creo que para la CEG hoy es un día importante porque tenemos un presidente que por sus condiciones y capacidad de negociación y para adquirir consensos puede ser un referente", ha remachado.

Sobre Pontevedra y Ourense, ha confiado en que "van a estar ahí arrimando el hombro", si bien "habrá que suavizar posturas" y lograr "acercamientos", así como "cambiar cosas que hay que modernizar".

En esta labor, ha apelado a la "responsabilidad de cada uno para estar a la altura", y ha incidido en que el "debate" los últimos días se dio "sobre formas" pero con el "mensaje claro de que es una persona -el nuevo presidente de la patronal- con un perfil coherente de lo que quiere el empresariado gallego".

