Albiol pide pleno extraordinario tras las revelaciones de Vidal e insta al senador a denunciar los hechos ante el juez

El coordinador general del PPC, Xavier García Albiol, ha anunciado que planteará al PSC y a Ciudadanos presentar conjuntamente una propuesta en el Parlament catalán para que se celebre, "de forma inmediata", un pleno extraordinario para abordar las revelaciones del exsenador de ERC Santi Vidal que ha asegurado que la Generalitat tiene datos fiscales de los catalanes obtenidos "ilegalmente".

El dirigente popular ha instado al juez a denunciar estos hechos "ilegales y delictivos" ante la justicia y ha dicho al Gobierno catalán que, si no son verdad, como asegura, emprenda acciones judiciales contra Vidal por "calumnias".

En declaraciones a los medios de comunicación realizadas en Bilbao, el coordinador general del PPC, Xavier García Albiol, se ha referido al hecho de que el hasta ahora senador de ERC y exjuez Santi Vidal haya asegurado que el Govern tiene los datos fiscales de los catalanes obtenidos "de forma ilegal".

Tras indicar que ve "con mucha preocupación" estas declaraciones, Albiol ha considerado que "se pone en evidencia que en Cataluña se vive una situación de excepcionalidad".

A su juicio, es "urgente" que el juez Vidal "se ponga en contacto con la justicia y presente denuncia de los hechos delictivos que él tiene conocimiento".

"Vamos a dejar pasar 48 ó 72 horas para que Vidal puede llevar hacia delante esa medidas. Si al final no lo decide, nuestra voluntad era denunciarlo delante de la Fiscalía General, pero, como ya el propio fiscal ha anunciado que va a iniciar una investigación, lo dejaríamos y nos reservamos la opción de denunciar concretamente al juez por no ponerse a disposición de la Justicia", ha manifestado.

Del mismo modo, ha incidido en que el PP apuesta también por una "respuesta política" y ha anunciado que ya han solicitado la comparecencia del vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, así como de los consejeros de Seguridad y de Interior.

También ha afirmado que solicitarán al Partido Socialista y Ciudadanos que presentarán conjuntamente una propuesta en el Parlament para que se "celebra de forma inmediata un pleno extraordinario" para debatir sobre esta denuncia.

Asimismo, ha indicado que no les sirve "que el Gobierno de Cataluña haya salido en tromba diciendo que no es cierto". Tras indicar que posiblemente el juez Vidal "tenga razón", ha pedido al Ejecutivo catalán que, si no es verdad, denuncie a Vidal "por estas calumnias".

