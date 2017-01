Melendi, número 1 en España por quinta semana consecutiva con Quítate las gafas

Este año, el asturiano llevará su exitoso directo a los escenarios de una extensa gira que arrancará en febrero en Ecuador, y que, antes de iniciarse en España, visitará Estados Unidos (Houston, Miami, Los Angeles, Boston), México y Chile.

En España, con casi cinco meses de antelación, Melendi cuelga el cartel de sold out para su concierto del 19 de mayo en Madrid (Wizink Center) y anunció ya días atrás una segunda fecha el 20 de mayo.

FECHAS DE LA GIRA

FEBRERO02/FEB Guayaquil Centro de Convenciones04/FEB Quito Coliseo General Rumiñahui - SOLD OUT

MARZO03/MAR Houston House of Blues04/MAR Miami The Fillmore Miami Beach at Jackie Gleason05/MAR Los Angeles The Wiltern11/MAR Ciudad de Mexico Pepsi Center - SOLD OUT

ABRIL01/APR Concepción (Chile) Gimnasio Municipal05/APR Santiago de Chile Movistar Arena21/APR Boston House of Blues22/APR New York Gramercy Theatre23/APR Washington The Fillmore Silver Spring

MAYO06/MAY Murcia Cuartel de Artilleria12/MAY Santander Palacio de los Deportes13/MAY Bilbao Bilbao Arena19/MAY Madrid WiZink Center (Palacio de los Deportes) AGOTADAS20/MAY Madrid WiZink Center (Palacio de los Deportes) 26/MAY Barcelona Palau Sant Jordi

JUNIO03/JUN Logroño Palacio de los Deportes10/JUN Sevilla Auditorio Rocío Jurado17/JUNA Coruña Coliseum24/JUN Burlada (Navarra) Campo de fútbol "Soto"30/JUN Valencia Plaza de Toros

JULIO01/JUL Benidorm Plaza de Toros08/JUL Puerto de Santa María Real Plaza de Toros22/JUL Tarragona Tarraco Arena Plaza

AGOSTO05/AGO Las Palmas de Gran Canaria Gran Canaria Arena12/AGO Algeciras Plaza de Toros "Las Palomas"18/AGO Guijuelo Recinto de espectáculos26/08 Almería Recinto de conciertos del ferial NUEVA FECHA

SEPTIEMBRE09/SEP Córdoba Plaza de Toros Los Califas16/SEP Málaga Auditorio Municipal Cortijo de Torres

OCTUBRE07/OCT Girona Pavelló Municipal Girona-Fontajau20/OCT Valladolid Pabellón Polideportivo Pisuerga21/OCT Salamanca Multiusos Sánchez Paraíso

