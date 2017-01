Una comitiva de tractores protesta en Valencia contra los cambios en la carretera del Saler

"Queremos una carretera transitable". Con este eslogan ha recorrido las calles de Valencia una marcha de protesta formada por 40 tractores y 20 vehículos industriales este jueves por la mañana. Reivindican la reversión de las obras acometidas por la Conselleria de Obras Públicas y el Ayuntamiento de Valencia en la carretera CV-500, la llamada carretera del Saler, que a su juicio dificultan la circulación a los vecinos del Saler, el Perellonet, la Devesa del Saler y el conjunto de Poblats del Sud.

Los vehículos agrícolas y pesados han partido a las 9.00 horas de la mañana desde la Ciudad de las Artes y las Ciencias hacia la plaza del Ayuntamiento, donde les esperaba un grupo de vecinos. La protesta ha coincidido con la celebración del pleno municipal en el interior de la Casa Consistorial. Posteriormente, se han dirigido a la Ciudad Administrativa 9 d'Octubre, sede de varias conselleries y en concreto del departamento de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio.

Las principales quejas vienen por la instalación, además de los polémicos badenes que ya se han empezado a retirar, de línea continua durante casi 20 kilómetros, lo que impide cualquier adelantamiento, así como de la limitación de velocidad a 60 kilómetros por hora.

El presidente de la Asociación de Vecinos del Perellonet, Luis Zorrilla, ha resumido las reivindicaciones de los manifestantes: "Solicitamos la reversión de las actuaciones que se han hecho en la CV-500. Pensamos que no son justas para los vecinos y asociaciones de Poblats del Sud". Del mismo modo, pide que las intervenciones futuras "se consulten a los ciudadanos afectados, que en este caso son los usuarios del Palmar, el Perellonet, el Perelló y la Devesa del Saler".

Por su parte, la presidenta de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Valencia, María José Broseta, ha afirmado que, desde la primera reunión que tuvieron sobre este asunto "no se han tomado las medidas que en su momento se anunciaron. Es importante que se hubiera iniciado ya la mesa de trabajo para poder empezar a quitar los badenes, que se estudiase la línea discontinua, el límite de velocidad...", ha manifestado.

Según la dirigente vecinal, "nadie quiere que se vaya a más velocidad de la que toca, no es una autopista, es un parque natural. Los residentes de esa zona saben donde viven. Y, sobre todo, que se inicien ya los acuerdos que se tomaron en su momento".

Respuesta del Gobierno local

El concejal de Devesa-Albufera, Sergi Campillo, ha mostrado el "respeto del Gobierno municipal hacia la concentración y manifestación de algunos vecinos" de Poblats del Sud. Campillo ha hecho una "llamada al diálogo" y ha afirmado que ya se ha dado con las entidades vecinales y sociales para la retirada de los badenes, que "no han dado el resultado esperado" según los técnicos de la Conselleria.

El concejal ha dicho que en breve comenzarán a retirarse "en breve" en El Perellonet, en cuanto "podamos instalar los semáforos y los pasos de peatones, progresivamente, no todos al final de una vez". Según ha dicho "nos interesa a todos ponernos de acuerdo en un modelo de movilidad que respete el medio natural, garantice al máximo la seguridad vial y que también permita el desarrollo razonable de todas las comunidades locales. La propuesta de rebajar la velocidad implica muy pocos minutos de diferencia en el recorrido, no impide el uso del vehículo privado y pensamos que no es una medida tan drástica para estar tan en contra. En su momento, cuando se cerró la Devesa al tráfico privado, también fue polémico, y ahora nadie duda de que fue un éxito y lo valora porque puede disfrutar de la Devesa", ha explicado.

Consulta aquí más noticias de Valencia.