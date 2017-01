El juicio al cazador que mató a dos agentes rurales de Lleida se prevé a corto plazo

Un jurado popular será el encargado de juzgar -en el previsible caso de que la causa llegue a juicio- al cazador Ismael R. que ha confesado que el sábado mató a dos agentes rurales en Aspa (Lleida), y fuentes judiciales han explicado que prevén que esta vista se celebre en "unos meses".

Las mismas fuentes señalan que no quedan muchas diligencias y el caso no es difícil de instruir, por lo que es previsible que la Audiencia de Lleida pueda fijar en unos meses la vista oral con un tribunal popular. Fuentes judiciales señalan que no quedan muchas diligencias, por los que es previsible que la Audiencia de Lleida fije en unos meses la vista oral con un tribunal popular

El magistrado del Juzgado de Instrucción 4 de Lleida decretó el martes cárcel provisional y sin fianza para el cazador al que investiga por dos delitos de homicicio o asesinato, un delito de tenencia ilícita de armas -tenía caducada la licencia de armas- y uno de atentado a la autoridad, por pertenecer las víctimas al Cuerpo de Agentes Rurales.

El juez acordó su ingreso en prisión tras tomarle declaración y hacer una reconstrucción de los hechos en el coto de caza en el que el cazador de 28 años, vecino de Vacarisses (Barcelona), mató a Xavier R. y a David I. pegándoles dos tiros en la cabeza a cada uno, según el auto del juez.

El cazador sostiene que fueron tres los tiros, pero el auto recoge que, preguntado por el número de tiros, el cazador dijo que el arma no es susceptible de manipulación para admitir más cartuchos, un argumento del que el juez afirma que "de ser cierto no puede sino concluirse que, tras efectuar los tres disparos, recargó el arma y realizó un disparo más".

