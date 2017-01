Mercedes Milá se enfrenta a Pablo Motos en 'El Hormiguero': "no tienes ni puta idea"

La periodista Mercedes Milá fue la invitada al programa de Pablo Motos El Hormiguero este martes, encuentro en el que fue palpable la tensión existente entre ambos.

No fue una sorpresa. Las expectativas estaban puestas en las respuestas de la ex presentadora de Gran Hermano, que desde el principio mostró hostilidad hacia Motos: cuando él intentó darle dos besos, ella le paró. "Ya no me gustan los besos, porque este va a ser el año del abrazo con corazón", explicó.

Sin embargo, el verdadero enfrentamiento comenzó cuando el conductor de El Hormiguero patinó con los datos. "Vas a hacer un programa sobre libros...", comenzó, refiriéndose a Convénzeme, que se emite en la cadena Be Mad. Ella reaccionó indignada: "¿Cómo que voy, desgraciao? ¡Llevo tres meses! ¿Es que no lo ves? ¿Siempre haces esto a tus invitados, darles una patada en la boca?".

Aunque Motos intentó enmendar el error, la expresentadora continuó con el ataque: "No me hagas la entrevista porque no tienes ni puta idea", sentenció, y aseguró que aguantaría "dos golpes". "Al tercero, devuelvo", amenazó.

¿Siempre das una patada en la boca a tus invitados?Para completar el "espectáculo", Milá viró la conversación hacia lo escatológico: "Me encanta tirarme pedos cuando voy en coche hacia Madrid, así te viene el olorcillo" o "es importantísimo ser guarro, yo soy guarrísima" fueron algunas de sus perlas.

Pablo Motos intentó dar el golpe final asegurando que "no sería" la pareja de Milá "ni harto de vino", pero ella respondió y puso el broche: "tú eres demasiado bajito para mí".