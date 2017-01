La defensa de la viuda de Larralde asegura que "no hay un solo indicio serio" de su culpabilidad

Para ella, el fiscal y la acusación particular han solicitado 20 y 23 años de prisión respectivamente, por un crimen de asesinato con agravante de parentesco, algo que ha dudado que cumpla porque "no van a poder probar que pasó algo que no pasó".

Por su parte, la defensa de Carlos Heli, a quien las acusaciones acusan de haber realizado determinadas llamadas con el objetivo de situar a José Ramón Vega en un lugar diferente al del crimen, ha asegurado que el acusado "dependía laboralmente de Julio López", por lo que recibió y acató las órdenes de su jefe.

Finalmente, las defensas de las dos personas implicadas en la venta de la pistola, Antonio Gabarri y Adrián Martínez, quien se la vendió al primero de ellos que, a su vez, se la facilitó a José Ramón Vega, han sostenido que ambos no tenían conocimiento del fin último del arma, por lo que no tienen relación con el asesinato de Roberto Larralde, si bien son culpables de un delito de tenencia ilícita de armas que ellos mismos han reconocido.

Los cuatro acusados ofrecerán mañana los testimonios en una jornada en la que se tratará de indagar en su participación en los hechos ocurridos el 13 de septiembre de 2014, mientras que los tres restantes lo han hecho a lo largo del día de hoy.

Consulta aquí más noticias de León.