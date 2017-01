Estos son todos los nominados a los premios Óscar 2017

El musical La La Land se erigió este martes como la gran favorita para la 89 edición de los Óscar con un total de 14 nominaciones, empatando así la cifra récord obtenida previamente por Eva al desnudo (1950) y Titanic (1997).

Mejor película

La llegada

Fences

Hasta el último hombre

Comanchería

La La land

Figuras ocultas

Lion

Manchester by the sea

Moonlight

Mejor dirección

Denis Villeneuve por La llegada

Mel Gibson por Hasta el último hombre

Damien Chazelle por La La Land

Kenneth Lonergan por Manchester frente al mar

Barry Jenkins por Moonlight

Mejor actor

Cassey Affleck por Manchester frente al mar

Andrew Garfield por Hasta el último hombre

Ryan Gosling por La La Land

Viggo Mortensen por Captain Fantastic

Denzel Washington por Fences

Mejor actriz

Isabelle Huppert por Elle

Ruth Negga por Loving

Natalie Portman por Jackie

Emma Stone por La La Land

Meryl Streep por Florence Foster Jenkins

Mejor actor de reparto

Mahershala Ali por Moonlight

Jeff Bridges por Comanchería

Lucas Hedges por Manchester frente al mar

Dev Patel por Lion

Michael Shannon por Animales nocturnos

Mejor actriz de reparto

Viola Davis por Fences

Naomi Harris por Moonlight

Nicole Kidman por Lion

Octavia Spencer por Figuras ocultas

Michelle Williams por Manchester frente al mar

Mejor guion original

Comanchería

La La Land

Langosta

Manchester frente al mar

20th Century Women

Mejor guion adaptado

La llegada

Fences

Figuras ocultas

Lion

Moonlight

Mejor película en lengua no inglesa

Toni Erdmann (Alemania)

Tanna (Australia)

Bajo la arena (Dinamarca)

El viajante (Irán)

Un hombre llamado Ove (Suecia)

Mejor película de animación

Kubo y las dos cuerdas mágicas, de Travis Knight y Arianne Sutner

Vaiana, de John Musker, Ron Clements y Osnat Shurer

La vida de calabacín, de Claude Barras y Max Karli

La tortuga roja, de Michael Dudok de Wit y Toshio Suzuki

Zootrópolis, de Byron Howard, Rich Moore y Clark Spencer

Mejor película documental

Fuego en el mar, de Gianfranco Rosi y Donatella Palermo

I Am Not Your Negro, de Raoul Peck, Rémi Grellety y Hébert Peck

Life, Animated, de Roger Ross Williams y Julie Goldman

O.J: Made in America, de Ezra Edelman y Caroline Waterlow

Enmienda 13, de Ava DuVernay, Spencer Averick y Howard Barish

Mejor cortometraje documental

Extremis, de Dan Krauss

4.1 Miles, de Daphne Matziaraki

Joe's Violin, de Kahane Cooperman y Raphaela Neihausen

Watani: My Homeland, de Marcel Mettelsiefen y Stephen Ellis

The White Helmets, de Orlando von Einsiedel y Joanna Natasegara

Mejor cortometraje de ficción

Ennemis Intériurs, de Sélim Azzazi

La Femme et le TGV, de Timo von Gunten y Giacun Caduff

Silent Nights, de Aske Bang y Kim Magnusson

Sing (Mindenki), de Kristof Deák y Anna Udvardy

Timecode, de Juanjo Giménez

Mejor cortometraje animado

Blind Vaysha, de Theodore Ushev

Borrowed Time, de Andrew Coats y Lou Hamou-Lhadj

Pear Cider and Cigarettes, de Robert Valley y Cara Speller

Pearl, de Patrick Osborne

Piper, de Alan Barillaro and Marc Sondheimer

Mejor fotografía

La llegada, de Bradford Young

La La Land, de Linus Sandgren

Lion, de Greig Fraser

Moonlight, de James Laxton

Silencio, de Rodrigo Prieto

Mejor diseño de producción

La llegada, de Patrice Vermette

Animales fantásticos y dónde encontrarlos, de Stuart Craig

Ave, César!, de Jess Gonchor

La La Land, de David Wasco

Passengers, de Guy Hendrix Dyas

Mejor montaje

La llegada, de Joe Walker

Hasta el último hombre, de John Gilbert

Comanchería, de Jake Roberts

La La Land, de Tom Cross

Moonlight, de Nat Sanders y Joi McMillon

Mejor diseño de vestuario

Aliados, de Joanna Johnston

Animales fantásticos y donde encontrarlos, de Colleen Atwood

Florence Foster Jenkins, de Consolata Boyle

Jackie, de Madeline Fontaine

La La Land, de Mary Zophres

Mejores efectos visuales

Deepwater Horizon

Doctor Strange

El libro de la selva

Kubo y las dos cuerdas mágicas

Rogue One: Una historia de Star Wars

Mejor maquillaje y peluquería

A man called Ove

Star Trek; Más allá

Escuadrón suicida

Mejor edición de sonido

La llegada

Hasta el último hombre

La La land

Rogue One: Una historia de Star Wars

13 horas

Mejor mezcla de sonido

La llegada

Hasta el último hombre

La La Land

Rogue One: Una historia de Star Wars

13 Horas

Mejor banda sonora

Jackie

La La Land

Lion

Moonlight

Passengers

Mejor canción

City of Stars -La La Land

The Audition -La La Land

Can't stop the feelings -Troll

The empty chair -Jim: the James Foley Story

How far I'll go -Vaiana