Conmoción en la pacífica Islandia por el asesinato de una joven

Las muertes violentas son escasas en Islandia: en esta nación sin ejército, que destaca por sus niveles de alfabetización, longevidad y cohesión social, se producen uno o dos asesinatos al año. En este contexto, la aparición este sábado del cadáver de la joven Birna Brjáns­dótt­ir, de 20 años, ha dejado al país en shock.

Birna llevaba una semana desaparecida cuando su cuerpo fue encontrado en una cueva en Þorlákshöfn, un sureño pueblo junto al mar que no llega a 1.500 habitantes. El descubrimiento fue el resultado de la mayor operación de rescate en la historia islandesa.

La joven había desaparecido el sábado por la noche en el centro de Reikiavik, la capital de este país de tan solo 330 mil habitantes, informa el diario local The Reykjavik Grapevine. No se ha divulgado la causa de su muerte, pero en el coche Kia Rio rojo aprehendido por la Policía en relación con su desaparición se encontraron rastros de su sangre.

Quienes habían alquilado el coche fueron dos marineros groenlandeses, que han sido detenidos y están en régimen de aislamiento, sospechosos de haber jugado algún papel en la desaparición de la chica, reporta la publicación Visir.

La últimas imágenes de la joven con vida fueron divulgadas por la Policía: en ellas se la ve caminando con dificultad a las 5:50 de la mañana en Laugavegur, la principal calle comercial de la ciudad. Las cámaras de vigilancia de Laugarvegur también captaron esa noche un rojo Kia Rio, aproximadamente a la hora que Birna desapareció.

Otra pista fueron las botas Doc Marteens, como las que Birna llevaba al desaparecer, que fueron encontradas en el puerto de la localidad de Hafnarfjörður, precisamente donde los groenlandeses habían atracado el barco.





Solidaridad en Groenlandia

El caso ha causado conmoción también en la vecina Groenlandia, donde sus habitantes desafiaron a las temperatras bajo cero para concentrarse el en el consulado islandés en Nuuk, la capital, un día después de la desaparición del cuerpo de la chica.

Muestras de apoyo también se encendieron, en forma de velas, en las localidades de Maniitsoq, Paamiut, Qaqortoq, Nanortalik, Uummannaq y Tasiilaq, una ciudad a su vez llora la reciente muerte de tres mujeres, dos de las cuales se suicidaron en una semana y otra fue asesinada, cuenta The Reykjavik Grapevine.



La solidaridad de los groenlandeses también ha inundado las redes: "Este caso me conmueve", dijo una ciudadana al medio Sermitsiaq. “Tenemos fuertes lazos con Islandia, y es bueno mostrar solidaridad de esta manera, ya que no podemos hacer mucho más."