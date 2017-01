Fernández (PP) reprocha a "la izquierda" que rechazara la propuesta de regular por ley los tiempos de listas de espera

En declaraciones a los medios durante su visita a Mieres, para asistir a la Junta Local del PP de este concejo, Fernández ha criticado que en la Sanidad asturiana "no hay la transparencia ni el dinamismo que exigen los usuarios". Considera que la sanidad asturiana "es buena por los profesionales, pero su gerencia desde la Consejería es insatisfactoria".

"No hay pulso, el consejero cree que no hay otra política posible, y todos los años nos encontramos con los problemas de las listas de espera, el retraso en las vacunas o el colapso con la gripe, sin que haya ninguna previsión nueva para que al año siguiente no vuelva a pasar", ha añadido.

Ha recordado que llevaron una propuesta de garantías en tiempos de espera "máximos y mínimos", que "las izquierdas rechazaron". En este tema, "somos una comunidad colista en dar una respuesta que exigen los asturianos, que tienen derecho a ello, a un decreto de garantías en el que se regule la espera máxima y mínima".

Ha incidido en que su partido está radicalmente en contra de la fusión de áreas ssanitarias, porque significa "menos profesionales, menos recursos, y cierres solapados de servicios y recursos puestos a disposición de los asturianos".

EMTUSA

Sobre la situación de la empresa de transporte público de Mieres Emtusa, ha explicado que "el Ministerio ha pedido a Mieres un plan de viabilidad y unas alegaciones para determinar por qué la empresa tiene un déficit importante". En este punto, ha dejado claro que "no es ningún motivo de sorpresa mayúscula, ni una cuestión singularizada con este ayuntamiento".

Según la versión de Fernández, "el ministerio se dirigió a varios municipios, entre ellos el de Mieres, pidiendo un plan de viabilidad y unas alegaciones para determinar por qué la empresa tiene un déficit importante". Ha dejado claro que su partido respalda una empresa pública de transportes que "se puede llevar bien gestionada".

En las instituciones hay que ser ejemplares, y dar cumplimiento a las leyes y compromisos", ha señalado Fernández.

Por último, al respecto de la situación política en Asturias, ha reconocido que que los 'populares' "están ilusionados con ser una alternativa de Gobierno en las próximas autonómicas y municipales, porque el Gobierno está en fin de ciclo". Así, quiere que el PP plantee propuestas para que la sociedad asturiana tengan en esta fuerza "un partido de Gobierno y de futuro".

