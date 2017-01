Desvelan el título oficial del Episodio VIII de 'Star Wars'

El Episodio VII de Star Wars ya cuenta con título oficial: El último jedi. Así lo ha revelado la franquicia cinematográfica en un comunicado publicado en la web oficial. "En agradecimiento a los fans, queríamos que fueran los primeros en conocer el título del próximo capítulo de la saga de Skywalker", indican en la nota.



El último jedi está escrita y dirigida por Rian Johnson y producida por Kathleen Kennedy y Ram Bergman. Los productores ejecutivos de este filme son J.J. Abrams —que dirigió la anterior película, El despertar de la fuerza—, Jason McGatlin y Tom Karnowski.

Está previsto que Star Wars: El último jedi se estrene el 15 de diciembre de 2017.

La película continúa con la trama de El despertar de la fuerza, y estará protagonizada por los actores Daisy Ridley (Rey), John Boyega (Finn), Adam Driver, Domhnall Gleeson, Oscar Isaac y Andy Serkis. También participarán en ella los actores de la primera trilogía Mark Hamill (Luke Skywalker), la fallecida Carrie Fisher (Leia), Anthony Daniels (C3PO) y Peter Mayhew (Chewbacca).

