Otegi rechaza "imponer un relato" en la ponencia de Memoria y dice que mantendrán la posición de la legislatura anterior

El reelegido secretario general de Sortu, Arnaldo Otegi, ha afirmado que EH Bildu va a seguir manteniendo "la posición" que tuvo en la legislatura anterior en la ponencia de Memoria y Convivencia y ha defendido que se debe dar una "suma de relatos" y no tratar de "imponer" un relato". Por otra parte, ha afirmado que los expresos de ETA que forman parte de la nueva dirección de Sortu "han pagado sus penas" y hoy defienden una posición política "por vías pacíficas".

En una entrevista a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, se ha referido, de esta manera a la puesta en marcha esta semana de la ponencia de Memoria y Convivencia en el Parlamento vasco.

Otegi dice que EH Bildu va a seguir manteniendo la posición de la legislatura anterior y ha asegurado que son conscientes de lo "ocurrido en este país", de que existen "relatos en plural sobre lo que ha ocurrido" y de que "hay un intento de imponer un relato en el país de lo que ha sucedido".

"El relato final tiene que ser una suma de relatos y lo importante tiene que ser la suma de relatos, el reconocer el dolor de todas las partes, hacerlo si ambages, sin ningún tipo de prejuicios, ni problemas. Yo no tengo interés en ocultar mis responsabilidades en el dolor que ha acaecido en este país, ya me gustaría que otros hicieran lo mismo, pero yo no condiciono mi responsabilidad y mi reconocimiento a que otros hagan lo mismo", ha asegurado.

El dirigente abertzale ha señalado que "lo importante" tiene que ser el epílogo y en él tiene que haber un relato que "genere las condiciones necesarias no solo para la convivencia, sino para que no se vuelva a repetir nunca jamás lo que ha sucedido en este país. Esa es la posición constructiva", ha afirmado.

Otegi cree que hay gente que quiere "anclar su mirada al pasado" y hay quienes "queremos no rehuir de una mirada al pasado", pero "lo sustancial es construir el relato del futuro". "Esa es nuestra responsabilidad y ahí estaremos", ha precisado.

EXPRESOS EN LA DIRECCION DE SORTU

Preguntado por si la presencia en la nueva dirección de Sortu de expresos de ETA se enmarca en ese planteamiento de no "rehuir la mirada al pasado", Otegi ha señalado que ese hecho "se ha puesto de manifiesto" y lo asume "con absoluta naturalidad".

"No tenemos nada que ocultar, esas personas han pasado por la cárcel han pagado sus penas y ahora son ciudadanos como usted y como yo y como todos los ciudadanos de este país y están en labores de dirección", ha añadido.

Otegi ha afirmado que éste un debate que también se dio en Irlanda, pero allí "nadie pone encima de la mesa esas cosas, nadie dice en la dirección del Sinn Fein hay unos cuantos militantes que fueron del IRA". A su juicio, lo "fundamental es que esa gente hoy está defendiendo una posición política que se resume en apoyar un cambio de estrategia que busca nuestros objetivos políticos por las vías pacíficas y democráticas".

"Quiero volver a resaltar que esta gente, estos militantes, así como muchos de los expresos que están trabajando en dinámicas como Kalera Kalera están haciendo una aportación muy importante a que se consolide la nueva estrategia. Quiero poner en valor eso porque me parece que es fundamental, ya sé que hay gente que hará diagnósticos sobre este tema mirando lo que la gente hizo en el pasado, yo lo que pongo en valor es lo que esa gente está haciendo en el presente y lo que están haciendo es fortalecer una dinámica que se sustanció con el cambio de estrategia de la izquierda independendistas y algún día también se les reconocerá lo que están haciendo", ha apuntado.

