Donald Trump elimina la versión en español de la web de la Casa Blanca

Imagen principal de la página web oficial de la Casa Blanca. (The White House)

El nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, además de no contar con ningún hispano dentro de su gabinete, ha tomado una drástica medida que supone un bofetón a los más de 55 millones de población de origen hispano que vive en el país: cerrar la web de la Casa Blanca en español.

El viernes, mientras el recién investido pronunciaba su discurso inaugural, la nueva Casa Blanca cambiaba rápidamente de manos. La cuenta de Twitter del presidente Obama pasó a ser la de Trump, y lo mismo sucedió con la página web de la Casa Blanca, que rápidamente colocó en portada una foto del nuevo mandatario.

Sin embargo, además de variar y recortar los enlaces a los "asuntos" del nuevo Gobierno —temas destacados en la web de Obama, como la política sobre cambio climático, Cuba o el pacto nuclear con Irán fueron eliminados—, hay otro botón que desapareció: "En Español".

La nueva administración no parece interesada en facilitar a los ciudadanos hispanos la información en otro idioma que no sea inglés. Pero no solo ha cerrado la versión web en español, un blog en dicho idioma que también era accesible en la propia web de la Casa Blanca ha desaparecido.

Además, la parte del gabinete de prensa en la que se podían encontrar notas de prensa y otras información del equipo de comunciación del presidente en español ya no se encuentra operativa.