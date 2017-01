"¿Qué más queréis, manicura gratis?" dice un exasesor de Trump a las manifestantes

Donald Trump no ha sido el único en cuestionar con sarcasmo las masivas Marchas de Mujeres que este sábado han recorrido EE UU. Mientras el nuevo presidente preguntó "por qué no votaron" todos esos manifestantes, (quizá olvidando que Hillary Clinton obtuvo 3 millones más de votos que él), el hijo de su asesor de seguridad, Michael Flynn Jr, lanzó un tuit que generó instantánea indignación.

Flynn Jr, el mismo que fue despedido por divulgar las noticias falsas que casi causaron una tragedia, escribió: “¿Qué victoria? Las mujeres ya tienen los mismos derechos y SÍ, tienen igualdad salarial en este país. ¿Qué MÁS queréis? ¿Manicura y pedicura gratis?”.

What victory? Women already have equal rights, and YES equal pay in this country. What MORE do you want? Free mani/pedis? #WomensMarch https://t.co/t5UonJJZdj — Resilient Patriot (@mflynnJR) 21 de enero de 2017

Cientos de miles de mujeres han marchado en EE UU no solo contra la retórica de Trump, que consideran sexista, racistay discriminatoria, sino contra decisiones del magnate que, en su opinión, amenazan sus derechos.

Enre ellas, sus planes de eliminar la reforma sanitaria de Obama y de retirar los fondos a la organización Planned Parenthood, que proporciona servicios de planificación familiar a hombres y mujeres, que en buena parte tienen escasos recursos. Entre estos servicios está el aborto, lo que les ganó la oposición de los republicanos y de los 'pro-vida'.

Tras su tuit, Flynn Jr. le quitó hierro asegurando que su afirmación no era grave comparada con la de Madonna, quien dijo que "pensó en quemar la Casa Blanca pero escogió el amor", alegando que la artista "defiende el terrorismo" y "debería estar en la cárcel".

Yeeeeaaah, but my comments about women actually having equal rights was TERRIBLE! SMFH #WomensMarch https://t.co/sY6XboiFji — Resilient Patriot (@mflynnJR) 21 de enero de 2017

En diciembre, Trump despidió de su equipo de transición al hijo de su asesor de Seguridad Nacional, el general retirado Michael Flynn, por difundir información falsa que provocó un tiroteo en una pizzería de Washington.

Flynn y su hijo utilizaron las redes sociales durante la campaña electoral para difundir noticias falsas en portales de extrema derecha sobre presuntos delitos cometidos por Hillary Clinton, incluido uno que vinculaba a los demócratas con una red de prostitución infantil.

Esta falsa noticia derivó en un incidente en el que un hombre armado con un rifle abrió fuego en la famosa pizzería Comet de Washington. El agresor quería investigar "por sí mismo" la presunta trama de prostitución infantil, de la que el restaurante, según la información difundida por los Flynn, servía como fachada.

Lejos de rectificar, el hijo de Flynn hizo evidente su afición por las falsas conspiraciones con el siguiente mensaje en las redes sociales: "Hasta que el #Pizzagate se demuestre falso, seguirá siendo noticia".

Until #Pizzagate proven to be false, it'll remain a story. The left seems to forget #PodestaEmails and the many "coincidences" tied to it. https://t.co/8HA9y30Yfp — Resilient Patriot (@mflynnJR) 5 de diciembre de 2016