Valencia pone en valor su gastronomía saludable, la huerta, el arte y el mar en la feria Fitur

El Patronato Provincial de Turismo de la Diputación de Valencia creará un catálogo con los productos de Mercavalencia cosechados en la huerta de la provincia para acercarlos "a la mesa" de los restaurantes y que los cocineros dispongan de productos frescos del día. Junto a esta acción gastronómica, València Turisme formará a los artistas que colaboran con el Institut Valencià d'Art Modern (IVAM) y a algunos de sus técnicos para que sean ellos los que hagan de guías turísticos a los visitantes, en un proyecto piloto que se podrá extender a otros museos de la ciudad.

Además de estas acciones de colaboración con el Ayuntamiento de Valencia y el IVAM, València Turisme divulgará la oferta gastronómica, económica y cultural de la provincia desde un nuevo espacio en la Marina Real Juan Carlos I de Valencia, que estará acompañado por un "club de producto náutico" en el que la Diputación participará en la formación y coordinación de iniciativas empresariales en el sector.

Las tres iniciativas se han presentado este miércoles en Madrid como pistoletazo a la primera jornada de la 37 edición de la Feria Internacional de Turismo (Fitur) que Ifema acoge hasta el próximo domingo y a la que València Turisme ha llevado su oferta bajo el lema en inglés para el público internacional Food, living, sun. Our land for you (Comida, vida, sol. Nuestra tierra para ti).

En primer lugar, el proyecto Del tros al plat divulgará a partir de febrero la dieta mediterránea y los productos de la huerta valenciana desde el multiespacio Veles e Vents con motivo de la elección de Valencia como Capital Mundial de la Alimentación en 2017. Se trata de una iniciativa conjunta entre el Ayuntamiento y Mercavalencia que pretende que "grandes cocineros incorporen en su recetario" los alimentos de promixidad "a su mesa y el mismo día que son cosechados", como ha explicado el concejal de Comercio, Carlos Galiana.

A partir de ahí, los cocineros crearán platos basados en productos típicos para que funcionen como "elemento singular a nivel turístico", después de que los hayan seleccionado a partir de un catálogo que elaborará la Diputación, que colabora en el programa. "Así se elimina el precio de los intermediarios y los vendedores seleccionan directamente en un mercado vivo que pone en contacto el campo con la mesa", ha ilustrado el edil, que ha puesto como ejemplo el Tira de contar que ya se lleva a cabo en Mercavalencia.

Al respecto, la responsable municipal de Agricultura y Huerta, Consol Castillo, ha incidido en que "Valencia no se puede explicar sin l'Horta" y ha asegurado que, con esta acción, los turistas podrán "sorprenderse de su riqueza en cada estación" y ver que "los valencianos siguen enamorados de ella después de tantos ataques". Con la capitalidad de Valencia, ha reivindicado que "el futuro de la alimentación debe mirar 'un poquito' a la huerta valenciana".

En esta línea, el secretario autonómico de Turismo, Francesc Colomer, ha destacado el "nuevo relato" que comparten Ayuntamiento, Diputación y Generalitat de "reconstruir desde el kilómetro cero, el producto, en un mundo global que castiga la estandarización". "El turismo siempre ha sido la respuesta, nunca el problema y es un buen pasaporte para estar de verdad en el mapamundi de lo positivo", ha remachado.

Nuevos guías turísticos en el IVAM

Por otro lado, el proyecto L'art del Turisme entre el patronato y el IVAM -en un convenio que rubricarán próximamente- formará a técnicos y artistas vinculados al museo como guías turísticos para que expliquen los fondos pictóricos a los turistas. La iniciativa se podrá llevar en el futuro a otras galerías de la ciudad.

De esta forma, València Turisme persigue que el museo sea "un atractivo más: que la gente no pase por la puerta, que entre y descubra su atractivo", como ha apuntado la diputada de Turismo, Pilar Moncho. Para el subdirector del IVAM y responsable de la colección permanente, Josep Salvador, es especialmente significativo en el 30 aniversario de la pinacoteca y "más todavía" cuando casi la mitad de sus visitantes son internacionales. Para 2017, ha avanzado que la oferta del museo pivotará sobre la pintura abstacta.

La Marina como polo de atracción

Esta edición de Fitur también ha dado el pistoletazo de salida a otra acción conjunta entre el Patronato de Turismo y el Consorcio Marina València para presentar las singularidades de las comarcas a nivel turístico desde el propio espacio del puerto, con una nueva área destinada a generar tres tipos de servicio: información general y venta de productos, apoyo a su diseño y asistencia a profesionales, como ha apuntado el alcalde Joan Ribó.

La Diputación también participará en la formación y coordinación de iniciativas turísticas en el sector mediante un "club de producto náutico", con el objetivo de integrar más actividades al clúster de empresas de la Marina. "Será, en definitiva, el polo de atracción turística que conecta a valencia y a sus visitantes con el mar", ha manifestado el primer edil, que ha incidido en el "cambio de skyline" del Cap i casal con el desarrollo de esta zona.

Además del Cap i casal, la Diputación promocionará cuatro ciudades de la provincia desde nuevas perspectivas: Gandia como "gran ciudad de escritores", Sagunt con su "opción clara" a Patrimonio de la Humanidad, Llíria como enclave arqueológico que "evoca la grandeza de la antigua Edeta" y Tavernes de la Valldigna como punto neurálgico de un gran centro de interpretación paleontológica en torno a la Cova del Bolomor.

Los municipios valencianos que han llevado su oferta a Fitur junto a València Turisme son, con espacio propio, Cullera, Gandia, Oliva, Sagunt y Canet d'En Berenguer; y compartido, El Puig de Santa Maria, Puçol, La Valldigna, Xeraco y Sueca (litoral), además de Algemesí, Alzira, Xàtiva, Ayora, Bétera, Llíria, Riba-Roja de Túria, la Mancomunitat de la Vall d'Albaida, Ontinyent, Requena, Utiel, Paterna y Manises (interior). Otras localidades como Buñol están en la zona de producto de la Comunitat o están presentes en la feria a través de la asistencia de sus reprentantes municipales, como Cofrentes, Quart de Poblet y Catarroja.

