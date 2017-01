Donald Trump amenaza a Toyota con más impuestos si construye sus coches en México

El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este jueves al fabricante automovilístico japonés Toyota con la imposición de fuertes impuestos transfronterizos (es decir, aranceles) si la compañía construye una nueva planta de montaje en México para vender sus vehículos al consumidor americano.



"Toyota dice que construirá una nueva planta en Baja [estado de Baja California], México, para producir automóviles Corolla para los EEUU ¡DE NINGUNA MANERA! O Construya la planta en EEUU o pague un gran arancel aduanero", escribió Trump en su cuenta de Twitter, que se ha convertido en su medio preferido para lanzar mensajes.

Toyota Motor said will build a new plant in Baja, Mexico, to build Corolla cars for U.S. NO WAY! Build plant in U.S. or pay big border tax.