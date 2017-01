Cubero dice que uno de los informes pedidos para municipalizar el 010 es contrario al rechazo de Intervención

"contrario al criterio del interventor" que rechaza que este servicio se preste directamente por la administración local.

Cubero ha pedido aclaraciones a los servicios de la asesoría jurídica, economía y al servicio gestor. "Uno de los tres ya está y no da la razón al interventor", pero ha preferido no desvelar cual de los tres.

En rueda de prensa, ha explicado que han solicitado los tres informes ante las discrepancias que mantiene con el documento elaborado por el interventor, que "no rechaza el proceso de municipalización, sino que tenemos distintas apreciaciones".

Estas discrepancias atañen a si la plantilla del 010 se tendría que incluir en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del Ayuntamiento antes del rescate y con su consiguiente consignación en el proyecto de presupuesto de 2017, que es lo que defiende el interventor.

"Nosotros -el Gobierno de ZEC- planteamos que la modificación de la plantilla no tiene que ser antes,

sino posterior al rescate como decían los técnicos", ha apostillado Cubero para señalar que "el interventor cree que económicamente no está correctamente presupuestado, pero los informes previos decían que sí".

"Se trata de una discrepancia entre Intervención y técnicos del 010 y de personal por lo que hemos pedido esas aclaraciones para despejar dudas. El proceso no está acabado y tiene que tener el rigor suficiente y la cautela suficiente y hasta que no estén esperaremos para ver cómo se puede hacer", ha apuntado Cubero.

Tajante ha dicho que seguirán adelante "con el rescate del 010". Ha asegurado que tienen 300.000 euros, "no hay problema económico y está presupuestado dos veces, en capítulo 1 y en el 2".

Puesto que la plantilla municipal tendría que aprobarse por el Pleno, Cubero ha reconocido que "lo veo muy difícil, no imposible" y ha recordado que el rescate de las depuradoras de La Almozara y Casablanca "todos los grupos votaron en contra con los informes favorables y ahora en los debates sobre el 010 la actitud del PSOE no ha sido de apoyo y no tenemos visos de que lo apoyen los socialistas".

FILTRACIÓN

Por otro lado, ha recordado que "nadie ha solicitado, por escrito, el informe" del interventor sobre el rescate del 010 y, en caso de que algún grupo municipal lo solicitara, se dispone de 15 días para enviarlo tras la petición y "estaríamos en plazo incluso si se cuenta desde el 23 de diciembre", fecha en la que recibió el documento del interventor.

Al respecto, ha dicho que "llama la atención que sin pedirlo los grupos municipales lo tengan y lo repartan en la plaza de España y eso es un delito" ha advertido. "No sabemos quien ha sido, pero alguien ha facilitado el informe y el Gobierno no ha sido y si el Interventor lo ha pasado al Gobierno pues alguien se lo tiene que hacer mirar y no es la primera vez que desde un servicio se filtran informes y lo vamos a mirar".

Cubero ha reconocido que "no tengo pruebas de que haya sido el Interventor, el servicio del 010 lo garantiza por escrito que no ha sido y el gobierno tampoco ha sido". "Algún funcionario de esta casa ha filtrado el informe de Intervención sobre la municipalización del 010", ha sentenciado para anunciar que "se mirarán las consecuencias, pero no es la primera vez que informes de Intervención acaban repartidos por la plaza de España".

Por otro lado, ha informado de que en las conversaciones con la empresa prestadora del servicio, Pirenalia, le han asegurado que "continúa con la

contrata" que se ha prorrogado, pero "sigue le retraso en las nóminas" ha lamentado al aportar el dado de que las 14 trabajadores han cobrado noviembre, pero no todo mes ya que secundaron unos días de huelga y siguen

con el mismo retraso".

Sobre las críticas de la oposición que le acusan de ocultar el informe de Intervención que pone reparos al rescate del 010, Cubero lo ha calificado de "sainete y nos parece que es la excusa que alguien busca para tumbar el presupuestos del Ayuntamiento apoyando al PP".

Tras defender que este proyecto de presupuesto es el

mejor que se puede hacer dentro de los límites legales" ha asegurado que "la voluntad del gobierno ha sido siempre negociar y hablar".

Además, ha

dicho, que "desde La Aljafería también llegan noticias de que se quieren cargar el presupuesto de Aragón".

