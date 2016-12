Muere Vera Rubin, la astrónoma rechazada por Princeton que descubrió la materia oscura

La ciencia llora este lunes la muerte de "un gigante", la astrónoma estadounidense Vera Rubin, que destacó por sus trabajos para aportar evidencias de la materia oscura y murió el domingo a los 88 años.

Fue la segunda astrónoma mujer elegida para la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos y sus estudios le valieron muchos honores, pero muchos cuestionaron el por qué nunca se le concedió un Premio Nobel.

Rubin, que vivía en la localidad de Princeton, en el estado de Nueva Jersey, falleció por causas naturales, según informó a medios locales su hijo Allan y señalaron por redes sociales otros miembros de la familia.

Oh no! A giant has passed. Great Astronomer Vera Rubin who discovered dark matter. RIP pic.twitter.com/g8BI2gZOBh