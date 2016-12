George Michael: "La gente quiere verme como una figura trágica"

Quiso ahorrar a su madre el conocimiento de su condición sexual. Y lo logró, ya que ella murió dos años antes de que se viera prácticamente 'obligado' a confesarlo dada la 'trampa' que le tendió un policía disfrazado (y que lo detuvo) y por la que acabó contando que era gay y que ya a los 19 años estuvo a punto de contar que era bisexual.

No lo hizo, y se potenció justo el lado contrario, George Michael era un icono masculino y de él la prensa rosa no paraba de contar rumores de sus supuestas relaciones con mujeres famosas. Era la cara y el líder de Wham!, el grupo con el que cosechó grandes éxitos, como Last Christmas, y con el que desde el primer álbum supo lo que se convertiría en una cruz imposible: la fama.

De origen griego, su verdadero nombre era Georgios Kyriacos Panayiotou, hijo de Kyriacos Panayiotou, un restaurador grecochipriota que se mudó a Inglaterra en la década de 1950 y cambió su nombre a Jack Panos, tenía en los genes, pero por parte de madre el arte. Era Lesley Angold Harrison una bailarina inglesa que murió de cáncer en 1996.

Me siguió al baño y comenzó a jugar a un juego: Yo te enseño el mío, tú me enseñas el tuyoEl músico pasó la mayor parte de su infancia en el norte de Londres, destino nada raro para los grecochipriotas en la década de 1980. Durante su adolescencia, la familia se mudó a Radlett y Michael fue a una escuela que cambió su vida, ya que en ella conoció a Andrew Ridgeley, su mejor amigo y con quien compartía el deseo de ser músico.

Anhelo que empezó a convertir en realidad tocando en clubes y escuelas locales de Bushey, Stanmore y Watford. Después vino la formación de una banda que apenas tuvo repercusión y vida, The Executive, en la que estaba su amigo del alma Ridgeley, el hermano de Ridgeley, Paul, Andrew Leaver, y David Mortimer (David Austin).

El éxito no iba a tardar: en la década de 1980 formó el dúo pop Wham! con su gran aliado Andrew Ridgeley. En 1982 sacan su primer single Wham Rap, al que siguió Young Guns; en 1983 llega el primer álbum del dúo, Fantasctic.

En 1986 se disuelve el dúo tras cuatro años de éxitos.

Su primera canción en solitario, Careless Whisper, salió estando todavía en el dúo, y vendió seis millones de copias en todo el mundo.

Debutó en solitario en 1987 con Faith, del que vendió más de 20 millones de copias en todo el mundo. El éxito de Michael era imparable y los datos lo dejaban claro: en 2004, Radio Academy lo nombró el artista más tocado en la radio británica entre 1984 y 2004.

El documental A Different Story (2005) dio cuenta de parte de su intensa vida personal y carrera profesional. Un año después, George Michael anunció su primera gira en 15 años. La gira 25 Live fue una enorme empresa mundial que le llevó a hacer tres giras individuales durante tres años (2006, 2007 y 2008).

Symphonica, el tour que comenzó en 2009, se canceló el pasado noviembre cuando George fue ingresado en un hospital de Viena por una grave neumonía. Abandonó el centro justo antes de Navidad. "Fue el peor mes de mi vida", declaró a la salida del centro. La prensa publicó que la traqueotomía a la que se sometió podía dañar su voz de forma irremediable.

Él declaró que seguiría cantando para sus fans. "Me siento débil, pero fantástico", aclaró. "Si no era lo suficientemente espiritual antes de estas tres semanas, estoy seguro de serlo ahora. Tengo mucho por lo que vivir". En la actualidad estaba preparando un nuevo trabajo.

Drogas, depresión y los escándalos de quien no podía con la fama

Tras haber sido potenciada su imagen de tipo guapo y sueño de cualquier fémina, llega la realidad: era homosexual. Una información que tal vez hoy no tendríamos si no llega a ser porque un policía lo arrestó en 1998 por un supuesto asalto indecente en un baño público en Los Ángeles. Cierto es que ya llevaban años los rumores circulando, pero no fue hasta ese momento una realidad contrastada.

Hay que añadir, o así lo aseguraba el artista, que realmente ni él supo con certeza que le atraían los hombres hasta que tuvo veinticuatro años.

No puedo ni verlo como una debilidad. Eso es lo que soySin embargo no habló del asunto hasta varios años después. Y cuando lo hizo dejó claro que era porque su madre vivía. "La gente quiere verme como una figura trágica, con sexo en los baños públicos y consumo de drogas", pero "no puedo ni verlo como una debilidad. Eso es lo que soy", declaró al diario The Guardian en 2009.

Michael explicó para MTV lo ocurrido así: "En fin, me siguió al baño, y entonces el policía, bueno, yo no sabía que era policía en aquel momento, obviamente, comenzó a jugar a un juego. Creo que se llama 'Yo te enseño el mío, tú me enseñas el tuyo, y cuando me lo enseñes, te arresto' . Fue multado con 810 dólares y sentenciado a cumplir 80 horas de servicios a la comunidad.

No tardó en responder con lo mejor sabía, su música: hizo un vídeo musical para su single Outside, basado en lo ocurrido en el baño público. En el vídeo se veían hombres vestidos de policía besándose.

Marcelo Rodríguez, el agente de policía que lo había detenido, lo denunció ante el Tribunal de California en 1999 diciendo que el video era una burla evidente hacia su persona y que Michael le había difamado en varias entrevistas. Pedía 10 millones de dólares al cantante, que poseía una fortuna estimada en 120 millones de dólares, pero el Tribunal no admitió la denuncia.

La depresión formó parte también de su vida y la toma de antidepresivos otra de las constantes. Por mucho que lo intentaba no podía con la fama. Tampoco ayudaba su vida personal, en la que la tragedia tuvo su cupo. En 1991 Michael conoció al brasileño Anselmo Fellepa, con quien mantuvo una relación, pero a Fellepa le diagnosticaron Sida, y a Michael la depresión, siempre en los talones, le tomó la delantera.

Fellepa murió en 1993 de una hemorragia cerebral causada por el sida. El single Jesus to a Child es un tributo a Anselmo (Michael se lo dedicaba siempre antes de interpretarla en directo), y también su álbum de 1996 Older.

Tres años después fallecía su madre debido al cáncer. La depresión seguía recibiendo su alimento.

Tampoco otra de sus relaciones tuvo buen final. Poco después de que su homosexualidad ya no fuera rumor, George Michael contó su romance con Kenny Goss, pero en 2009 rompieron.

En 2009 pasó ocho semanas en la cárcel y en 2010, otras cuatroCuatro años antes Michael y su novio habían registrado su relación como una unión civil en Reino Unido. Pese a la ruptura en 2009, Goss lo acompañó durante la lectura de la sentencia de Michael por conducir ebrio el 14 de septiembre de 2010. Sabía la expareja lo que era el alcoholismo, él mismo había tenido que ser tratado por su adicción.

Cuatro años antes volvió a ser acusado de mantener relaciones sexuales públicas en el West Hampstead Heath Park de Londres.

El éxito lo convirtió desde el principio en alguien lleno de problemas que lo llevarían al consumo de drogas. Marihuana y crack fueron malas compañeros. Llegó a confesar que fumaba más de 20 porros al día. En 2006 fue arrestado por posesión de drogas blandas. "mi estúpida culpa, como siempre", dijo tras ser puesto en libertad. En 2009 pasó ocho semanas en la cárcel y en 2010, otras cuatro.

Accidentes de coche o paradas en mitad de una calle con el artista dormido dentro y otros incidentes protagonizaron otrass detenciones de quien es parte de la historia más importante de la música universal y también una víctima más de lo que había sido su gran pasión.