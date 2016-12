La extraña 'paella' del actor estadounidense Rob Schneider revoluciona a sus fans españoles

No ha pasado mucho tiempo desde que el chef británico Jamie Oliver provocó una tormenta en redes sociales al difundir su particular versión de la paella: con chorizo. Ahora, es el actor estadounidense Rob Schneider el que ha provocado un terremoto parecido.

El cómico californiano difundió en Twitter su menú de Nochebuena: paella. Pero el resultado poco se parece a lo que en realidad se conoce en España con ese nombre. Una fuente de metacrilato, llena de colas de langosta y algunos granos de arroz dispersos, antes de ser introducida en el horno.

We just put the Paella in the oven!! Que rico!! pic.twitter.com/skUit0zucG — Rob Schneider (@RobSchneider) 25 de diciembre de 2016

Inmediatamente, centenares de fans españoles reaccionaron ante tal aberración, con insultos, mofas y fotos de verdaderas paellas.

.@RobSchneider in spain we call that atentao — Tuitersmo (@will_llermo) 25 de diciembre de 2016

.@RobSchneider "...and when people from Valencia watched that abomination, heaven turned red and cried blood.

St. James Apocalypse. — Agente Smint (@AgenteSmint) 25 de diciembre de 2016

@RobSchneider Para rica tu cabeza cocinada en un horno, asesino de arroz. — Kikolo (@kikolo777) 25 de diciembre de 2016

Hello @RobSchneider, that's not paella, it's terrorism. Make paella great again. — Trumpocalipsis (@Trumpocalipsis) 25 de diciembre de 2016

@RobSchneider QUE OVEN NI OVEN, LA PAELLERA COJONES, PA E LLE RA!! — David Benitez 🌐 (@david14benitez) 25 de diciembre de 2016