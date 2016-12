La Comunidad detecta errores "sustanciales" en el expediente del futuro estadio del Atlético

La Comunidad de Madrid ha remitido este miércoles de vuelta al Ayuntamiento de la capital el expediente urbanístico del terreno en el que se levanta el Estadio Olímpico, conocido popularmente como La Peineta, y en el que se está construyendo el futuro estadio del Atlético de Madrid.

Fuentes del Gobierno regional han explicado que tras recibir el expediente, que tiene entre 4.000 y 5.000 folios, el pasado 2 de diciembre han comprobado que tiene errores "sustanciales" e "importantes" en cuanto a los cálculos de edificabilidad, aprovechamientos y cesiones de redes públicas, ya que estaban cifrados "a la baja". Esto pone en riesgo el traslado del equipo rojiblanco al estadio para empezar el inicio de la próxima temporada, como está previsto.

Las mismas fuentes han señalado que, tras recibir el expediente -que ha estado en el Ayuntamiento durante 18 meses- hace 19 días, el Consistorio que dirige Manuela Carmena les remitió un escrito de subsanación de errores.

Sin embargo, la Comunidad argumenta que no puede estudiarlo, ya que, a su juicio, el expediente debe volver a ser aprobado en el pleno del Ayuntamiento.

En este sentido, el Gobierno madrileño esgrime que no puede estudiar el expediente, dado que, si no vuelve a pasar el trámite del pleno municipal, no tendrían seguridad jurídica.

Traslado

El pasado 29 de noviembre, el pleno municipal dio luz verde a la solicitud a la Comunidad para que procediera a modificar los usos del terreno en el que se levanta el Estadio Olímpico, al ser la administración competente para aprobar la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana del Ayuntamiento.

La Junta de Gobierno de la ciudad de Madrid ya había aprobado en septiembre este paso necesario para que el club pueda, a partir del próximo agosto, trasladarse al nuevo estadio.

La modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana del Ayuntamiento de Madrid tiene que ser aprobada por la Comunidad de Madrid de forma definitiva, como sucede con todos los ayuntamientos de la región.

A principios de 2015, el anterior equipo de Gobierno presidido por Ana Botella (PP) presentó una modificación puntual solicitando este cambio de calificación a la Comunidad de Madrid.

Al no cumplir todos los requisitos legales establecidos, el Gobierno regional solicitó al Ayuntamiento una subsanación de errores, momento en el que el Consistorio decidió retirar la propuesta.

La Comunidad de Madrid indicaba que no quedaba claro qué superficie se iba a destinar a equipamiento público tras el cambio de uso de esa zona.

El Ayuntamiento firmó un convenio patrimonial en 2008 con el Atlético de Madrid que establecía una nueva parcela para construir el nuevo estadio del club de fútbol.

