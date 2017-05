Zidane, de los asuntos fiscales de Cristiano: "Está concentrado en lo que tiene que hacer"

Zinedine Zidane, entrenador del Real Madrid, aseguró este martes en rueda de prensa que está seguro de que los temas extradeportivos no afectan a Cristiano Ronaldo.

El jugador portugués ha vivido un par de semanas complicadas con noticias sobre su figura relacionadas con asuntos fiscales, pues Hacienda investiga si defraudó 15 millones de euros. El técnico francés, a cuatro días de la final de la Liga de Campeones que disputará su equipo en Cardiff ante el Juventus, indicó que a Cristiano no le afectan sobre el campo temas de esta índole.

"Es hablar de una cosa que no tiene sentido. Claro que a él ni a nadie le gusta. Y más a su entrenador, que hablen de sus jugadores. Pero Cristiano sabe la diferencia entre todas las cosas que se hablas. Él está concentrado en lo que tiene que hacer. No tengo ninguna duda en que está centrado", declaró.

La titularidad de Isco Alarcón o del galés Gareth Bale, duda que falta por despejar respecto al once que presentará el Real Madrid el sábado ante el Juventus en la final de la Liga de Campeones, no es la mayor preocupación de Zinedine Zidane, que desveló que lo que realmente le inquieta es dejar a cuatro de sus jugadores en la grada.

"Hay cuatro jugadores que no pueden estar convocados. Es lo que me molesta, más que otra cosa", aseguró el técnico ante la final de Cardiff.

El debate Isco-Bale

Zidane sabía que la elección que debe hacer entre Isco y Bale sería el tema que centraría su comparecencia de este miércoles ante la prensa, en una sala de la Ciudad Deportiva del Real Madrid que se quedó pequeña ante la expectación generada. Pero el francés cumplió con su intención de no dar ni una sola pista y se limitó a confirmar el buen estado físico del galés, ya recuperado de su última lesión en el sóleo.

"Estamos contentos de ver a Gareth con nosotros, solo pienso en eso. Es un jugador importante de la plantilla y estoy contento de verle recuperado. Vamos a preparar el partido juntos como siempre", manifestó.

"Son decisiones difíciles porque estamos todos y voy a tener que elegir entre los 23 quién va a empezar y quién va al banquillo y hay jugadores que se quedarán fuera de la convocatoria tras un año extraordinario. Eso es lo más difícil para mí", añadió.

Zidane no quiso decir si ha decidido ya entre Isco y Bale, pero aseguró que "un entrenador sabe cómo lo va a hacer a cuatro días del partido", e incluso dijo que podrían jugar juntos. Citó el número de partidos en que lo han hecho para demostrar que había estudiado esa salida.

"Los dos son muy buenos y, además, han jugado juntos este año 16 partidos. Se habla de uno u otro pero pueden jugar juntos. Lo importante es que llegan a este tramo final de la temporada muy bien. Gareth un poco menos, porque ha tenido menos competición y menos minutos, pero está bien, recuperado de su lesión, e Isco sabemos el jugador que es y lo ha demostrado durante la temporada. Es importante verlos en plena forma", manifestó.

La última lesión de Bale llegó en el clásico ante el Barcelona, al que llegaba recién recuperado. Zidane dijo tras el nuevo percance muscular que el galés le había transmitido su deseo de jugar el partido. Ahora, a días de la final de la Liga de Campeones, fue preguntado por la misma situación.

"Gareth no me tiene que decir nada", respondió Zidane. "Él está listo con nosotros y con una ilusión tremenda, juega en su casa y ya está. Hablo de la motivación que tienen los jugadores, a mí me interesa eso, y ahora lo que tenemos que hacer es preparar la final".

Un último intento por arrancar a Zidane un juicio sobre si el nivel de Isco le hace merecedor de la titularidad fue contestado con la aseveración sobre su verdadera preocupación ante la final de Cardiff.

"Se lo merece Isco como todos, porque al final hay jugadores que no van a estar convocados. Eso para mí es lo peor, porque entrenas todo el año y solo puedes meter a 18. Hay cuatro jugadores que no pueden estar convocados. Es lo que me molesta, más que otra cosa. Luego tengo que elegir once y lo haré, aunque se lo merecen todos", afirmó.