Vandoorne sufre un accidente en la misma curva que Alonso en los test de Abu Dabi

El compañero de Fernando Alonso en McLaren, el belga Stoffel Vandoorne, ha sufrido este miércoles un accidente muy similar al que sufrió el martes el piloto asturiano durante los test de neumáticos Pirelli que se están realizando en Abu Dabi.

Vandoorne sufrió el incidente en la curva 19 del circuito Yas Marina, el mismo punto en el que Alonso se empotró contra las protecciones, e, igual que el español, el piloto belga no ha sufrido daños físicos.

Los mecánicos de McLaren han logrado reparar el monoplaza y Vandoorne ha continuado con el programa de trabajo previsto para completar un total de 105 vueltas con un mejor crono de 1:39.782, el octavo mejor de la jornada y 20 milésimas más lento que Alonso.

Es un poco extraño que me haya estrellado en la misma curva que Alonso ayer

"Es un poco extraño que me haya estrellado en la misma curva que Alonso ayer, pero en general ha sido un día muy productivo para mí y para el equipo", ha comentado Vandoorne.

McLaren fue el único equipo que puso dos coches en pista, ya que la FIA le permitió recuperar el tiempo perdido tras tener que cancelar por seguridad el test que iba a realizar en Interlagos tras el Gran Premio de Brasil.

Su piloto reserva, el británico Lando Norris, trabajó con el segundo monoplaza McLaren en el desarrollo de las gomas de Pirelli y fue duodécimo al final del día.

El alemán Sebastian Vettel (Ferrari), cuatro veces campeón, marcó este miércoles el mejor tiempo en la segunda y última jornada de pruebas de neumáticos para el Mundial de Fórmula 1, en la que el español Carlos Sainz (Renault) acabó en la sexta plaza.

Vettel marcó un registro de 1:37.551 con el nuevo compuesto hiperblando de Pirelli en la sesión matinal. Luego nadie fue capaz de rebajar dicho tiempo.

El germano superó por 939 milésimas al finlandés Valtteri Bottas (Mercedes), por 1.185 segundos al holandés Max Verstappen (Red Bull-Renault) y por 1.267 al mexicano Sergio Pérez (Force India-Mercedes). Carlos Sainz fue sexto a 1.893 del mejor crono de Vettel.

Por otro lado, el equipo Williams volvió a ensayar este miércoles en el Yas Marina con el polaco Robert Kubica, que trata de regresar en 2018 a la parrilla. Kubica fue séptimo, con un crono de 1:39.485, y firmó el mejor tiempo de Williams en estos test, casi una décima por delante del piloto titular del equipo, Lance Stroll, que el martes firmó 1:39.580.

Mejores tiempos en los test de Abu Dabi, facilitados por Pirelli:

