Saúl Craviotto: "Que le pase algo a mi hija es mi mayor temor"

¿Existe una fórmula mágica para el éxito? Saúl Craviotto está convencido de que no, a pesar de haberlo saboreado. El piragüista catalán, Premio Nacional del Deporte 2016, hace un repaso a su carrera, analiza los pormenores que le han llevado a ser el olímpico español en activo con más éxito y descubre detalles de una vida dentro y fuera de la embarcación que también ha plasmado en el libro de superación personal 4 años para 32 segundos.

¿Hay fórmula para el éxito?

La fórmula del éxito es que no hay ninguna fórmula. Cada uno tiene que buscar su camino, todos tenemos un objetivo, saber dónde queremos llegar, así que hay que marcarnos metas y sueños alcanzables pero con un grado de exigencia. El éxito llega a base de pencar, pencar y trabajar. No intento vender humo, esto es realismo, hay que trabajar y ser constante. Lo que he intentado en el libro es transmitir lo que me ha servido a mí para llegar al éxito.

Sin embargo, unas personas llegan y otras no...

Porque al final la probabilidad de triunfo es muy baja, hay que ser realistas. Por ejemplo, en España, de más de 40 millones de habitantes que hay, a unos Juegos Olímpicos vamos 250 deportistas. Y de ahí se sacan 15 medallas. Es un reto muy complicado, pero lo importante es disfrutar del camino.

Me habla de los Juegos. ¿Una medalla olímpica es el mayor éxito para un deportista?

Para mí, sí. Mi mayor éxito deportivo han sido las cuatro medallas porque eran mi reto y lo he logado. Ahora considero que, día a día, palpo también el éxito, porque lo importante es el camino, y en este caso, mi carrera hacia Tokio me está llenando muchísimo.

¿Es Tokio 2020 su objetivo?

Sí, es mi sueño, y por el camino tengo pequeños objetivos. Hay que fraccionar los retos con Mundiales o Europeos porque, en mi caso por ejemplo, para 2020 quedan aún tres años y es muy difícil mantener la motivación.

¿Qué gestiona mejor, los éxitos o los fracasos?

He aprendido a gestionarlo todo. He tenido más fracasos que victorias. En porcentaje, de 100 veces, habré fracasado 80. Pero hay que intentar darle la vuelta y aprender de los fracasos. Me acuerdo de 2015, cuando tuve mi mayor revés al no clasificarme para los Juegos de Río y estuve a punto de tirar la toalla. Pero aprendí que no se puede llegar a ese extremo porque un año después logré dos medallas.

¿Qué importa más, físico o mente?

El equilibrio. No puedes descuidar ningún pilar, el social, el mental y el físico.

Hablar de un deportista es hacerlo de valores. ¿Cuáles son los suyos?

Si tengo que definir alguno que me caracterice es el de la constancia. Hay que luchar, sacrificarse y no arrojar la toalla.

¿Se le ha pasado alguna vez por la cabeza doparse?

Es completamente asqueroso que haya gente que se dope, es una falta de respeto a lo que significa la palabra deporte. Me parece insuficiente la sanción de dos años que existe ahora. A mí nunca me han ofrecido doparme, no sé si es porque soy policía (risas). Nunca he estado tentado tampoco.

¿Puede vivir del piragüismo?

No, y lo digo yo que tengo cuatro medallas olímpicas. En la actualidad tengo las becas ADO más altas, además de patrocinadores y ayudas. No estoy en disposición de quejarme y decir que no llego a fin de mes porque hay compañeros que lo están pasando peor que yo, pero sí es verdad que, a pesar de tener cuatro medallas olímpicas, no me da para retirarme. Por eso tengo mi oficio, soy policía, un plan B que me da estabilidad emocional, laboral y económica. Sé que si un día me lesiono o me gana otro, tengo ese plan B al que agarrarme.

¿Cómo compatibiliza su profesión con su pasión?

La verdad es que ahora puedo ejercer de policía. Estoy en un grupo que se llama Participación Ciudadana, que consiste en dar charlas y ayudar a los niños y adolescente en temas de drogas y bullying. Me siento muy a gusto en él y me permite entrenar.

¿Qué opina de la cuestión catalana?

Mi opinión es que está el ambiente muy crispado. Soy catalán, me siento catalán y español; mi mujer es asturiana y mi hija nació en Gijón; soy Policía Nacional... Vamos, tengo el pack completo. Por mi parte, solo espero que se solucionen las cosas y que vuelva todo a la normalidad porque estamos pasando unos meses con demasiada crispación. Yo ya casi ni entro en Twitter para evitar ver todo eso.

¿Por qué eligió el piragüismo?

Porque mi padre era piragüista y en mi ciudad había mucha tradición por este deporte.

¿Ha dejado muchas cosas por el camino?

Sí. Lo peor es entrenar siempre a 800 kilómetros de mi casa, de mi familia... Aunque al final he aprendido a crearme distintas familias allá por donde voy.

¿Qué porcentaje de importancia tiene cada cosa en su vida?

No sabría decirte. La familia es uno muy potente. A otro nivel están mi profesión de policía y el piragüismo.

¿Podría definirse en tres palabras?

Constante, luchador y con los pies en el sueño.

Ahora que participa en 'MasterChef Celebrity' y está más expuesto, ¿cómo lleva las críticas?

Es casi más entretenido verlo y seguirlo por las redes sociales. Las críticas no me afectan, tienes que tomártelo con sentido del humor. Está siendo una experiencia brutal y encima he aprendido mucho a cocinar.

¿Le cuesta más competir entre fogones o en el agua?

Entre fogones, con diferencia. Al final estoy fuera de mi zona de confort. Remando llevo toda mi vida.

¿Cuáles son sus sueños y miedos dentro y fuera de la piragua?

Mi mayor sueño está enfocado todavía al tema deportivo, y es ir a por una quinta medalla olímpica. Y mi mayor miedo sí tiene que ver más con la faceta personal, desde que soy padre me han entrado muchos miedos, me ha salido algo protector. Que le pase algo a mi hija es mi mayor temor.

¿Dónde se ve de aquí a 15 años?

¡No sé ni dónde voy a estar la semana que viene! (risas). Mi pasión es el deporte y me gustaría, de una manera u otra, seguir vinculado a él sin desvincularme de la Policía.

Saúl Craviotto (Lérida, 1984) es un piragüista español, internacional desde 2001, que ha obtenido cuatro medallas olímpicas (oro en Pekín 2008, plata en Londres 2012, y oro y bronce en Río 2016). Está casado y tiene una hija.