Un puñetazo destrozó la pared de la habitación de Alonso

Nueva frustración para McLaren y para Fernando Alonso. Esta vez en Singapur.

El asturiano realizó una salida espectacular del séptimo al tercer lugar, pero se vio involucrado por el choque entre Verstappen y Raikkonen, que se lo llevaron por delante.

El bicampeón mundial español, no obstante, continuó en carrera otras nueve vueltas más, hasta que desde los talleres le dijeron que el coche estaba destrozado y notó la pérdida de potencia que confirmaba el diagnóstico.

Un hecho que podría explicar lo que pasó en su habitación. Andrew Benson, jefe de deportes de la 'BBC', contó lo siguiente en Twitter: "La frustración es palpable. Alguien en McLaren me dice que ahora hay un agujero del tamaño de un puño en la pared de la habitación de Alonso...", escribió el periodista británico.

The frustration is palpable. Someone at McLaren tells me there is now a fist-sized hole in the wall of Alonso's driver room... https://t.co/LJ10d9Vd4Q