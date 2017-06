Nolito quiere salir del City: "Mi hija viene con mal color, como si viviera en una cueva"

El extremo del Manchester City Manuel Agudo 'Nolito' y el director deportivo del Sevilla, Óscar Arias, han mantenido este martes una charla en una heladería cercana al estadio Ramón Sánchez Pizjuán, en cuyos aledaños el internacional español también se fotografió con algunos aficionados.

La fotografía que recoge la charla entre Arias y Nolito, que pasa un periodo de sus vacaciones en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), su localidad natal, ha circulado de inmediato por las redes sociales, así como otras instantáneas del jugador andaluz junto a admiradoras en el barrio sevillano de Nervión.

Estas imágenes, reproducidas por las ediciones digitales de diversos periódicos, han disparado las especulaciones ante el posible interés del Sevilla por el sanluqueño y después de que Nolito reconociera recientemente que no vería mal salir la próxima temporada del City para tener más minutos, sobre todo de cara al Mundial de 2018.

Nolito, traspasado en el verano de 2016 por el Celta de Vigo al City por 18 millones de euros, tiene contrato con el club inglés hasta el final de la campaña 2019-20, aunque en la recién concluida ha contado poco para su entrenador, el español Pep Guardiola, con lo que el Sevilla se habría fijado en él para una posible cesión.

"No creo que el City cuente mucho conmigo después de lo que he jugado desde enero; ellos tienen la palabra. Tengo contrato y el City manda, pero me gustaría salir", dijo el jugador en Onda Cero.

Sobre su experiencia en Inglaterra, aseguró: "De inglés he aprendido poco. Qué complicado es. Solo tomorrow, good morning, good afternoon y poco más. Mi hija ha venido con mal color de cara y todo, parece que ha estado metida en una cueva".