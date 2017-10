Nadal vence a un potente John Isner y pasa a semifinales en el Abierto de Pekín

Rafael Nadal continúa cosechando éxitos en Pekín. El mallorquíon ha conseguido vencer 6-4 y 7-6(0) al potente John Isner en los cuartos de final del ATP 500 del Abierto de China.

Nadal consigue el tercer saque más rápido de la historiaEl número uno solo ha podido devolver un 49 por ciento de los servicios del norteamericano -número 17 en el ránking de la ATP- y quien consiguió 22 'aces' de saque directo frente a los 5 de Nadal.

Un partido en el que Isner no se lo ha puesto nada fácil al mallorquín, pero en el que se ha alzado como dueño del tercer saque más rapido de la historia. Solo 7 errores no forzados -aquellos en los que el rival no fuerza a fallar- frente a los 38 del norteamericano.

El sábado se enfrenta a su gran rival Grigor Dimitrov

Rafael Nadal avanzaa pasos agigantados en Pekín. No gana el torneo de la capital china desde el año 2005, aunque ha conseguido ser finalista en dos ocasiones.

El próximo sábado se enfrentará en semifinales contra Grigor Dimitrov -número 9 en el ránking de la ATP-. El búlgaro se alzó como finalista en la pasada edición y fue el responsable de que el manacorí no pasara a semifinales en 2016.