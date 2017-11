Lonzo Ball se convierte en el jugador más joven de la historia de la NBA con un triple-doble

Giannis Antetokounmpo (Bucks) entra a canasta frente a Lonzo Ball (c) Kyle Kuzma(d) de los Lakers. (EFE)

El base de Los Angeles Lakers Lonzo Ball se convirtió este sábado en el jugador más joven de la historia de la NBA en lograr un 'triple-doble', superando al hasta entonces poseedor del récord, LeBron James.

Con 20 años y 15 días, el jugador del conjunto angelino consiguió la hazaña en la derrota de su equipo en casa de Milwaukee Bucks (98-90). Para ello, firmó 19 puntos (7 de 12 tiros de campo, incluidos 3 de 5 triples, y 2 de 4 desde la línea de personal), 13 asistencias y 12 rebotes en los 38 minutos que estuvo sobre la pista. "Esto no me importa. Hemos perdido, esto no significa nada; sólo quería ganar", aseguró el californiano al final del duelo.

De esta manera, Ball destrona al alero LeBron James, poseedor anterior del récord, que había logrado en enero de 2005, en su segunda temporada en la NBA, cuando contaba con 20 años y 20 días.