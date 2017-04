Un corredor ayuda a otro a llegar a la meta en la maratón de Londres ante Harry y William

Conmovedor gesto humano en la maratón de Londres.

David Wyeth, uno de los corredores de los miles que tomaron la salida, se mareó en la recta final de la carrera quedanndo exhausto.

Sin embargo, otro corredor no estaba dispuesto a que no llegar a meta. Fue Harrier Matthew, que ayudó al runner en el último tramo de la competición sosteniéndole sobre sus brazos.

Todo ocurrió en presencia de los príncipe Harry y William, que aplaudieron el gesto.

El vídeo ha dado la vuelta al mundo y ha despertado la admiración de las redes sociales ante tal gesto de compañerismo y humanidad.

Humanity in sport 👏Swansea Harrier Matthew Rees sacrifices a PB to help struggling runner finish #LondonMarathon pic.twitter.com/atTwBEaz8w