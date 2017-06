El futbolista Cheick Tioté muere de un infarto mientras entrenaba en China

El futbolista de Costa de Marfil, Cheick Tioté, ha muerto este lunes de un infarto mientras entrenaba. Su representante lo ha confirmado posteriormente.

Tioté, que actualmente militaba en el Beijing Enterprises, de la segunda división china, fue trasladado al hospital después de sufrir el paro cardiaco, y allí ha fallecido.

Llevaba tan solo cuatro meses en el fútbol oriental, donde había llegado procedente del Newcastle. Excompañeros suyos como Demba Ba o Jonás Gutiérrez han mostrado su tristeza en las redes sociales.

El africano llegó al Newcastle en agosto de 2010 procedente del Twente, y allí trabajó la temporada pasada a las órdenes de Rafa Benítez. No tuvo mucho protagonismo y el equipo acabó descendiendo.

En febrero, tras rescindir contrato con las Urracas firmó por el Beijing.

We are devastated to have learnt of the tragic passing of former Newcastle United midfielder Cheick Tioté in China today. #NUFC pic.twitter.com/PCrIEUyugv