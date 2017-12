Alonso prueba su asiento para el McLaren-Renault de 2018

El piloto español Fernando Alonso ha acudido este martes a la factoría de McLaren, en Woking (suroeste de Londres), para probar el nuevo asiento que utilizará la próxima temporada en su monoplaza McLaren-Renault.

La escudería McLaren ha publicado en su cuenta de Twitter una fotografía con el bicampeón asturiano montado en su nuevo asiento con el siguiente mensaje: "Mirad quién se ha subido a su asiento de 2018".

Look who’s hopped into his 2018 seat. ⬇️👀 pic.twitter.com/fnibVvgVl7