Daniel Peralta, campeón de culturismo con 16 años: "En competición pasas hambre"

Tiene solo 16 años, pero sus músculos son de hierro y le han servido para ser campeón de Europa sub-21 de culturismo, un título que nadie había logrado tan joven.

Genética, una dieta estricta y mucho entrenamiento son las claves del éxito de Daniel Peralta, un joven de Igualada que acaba de terminar la ESO.

¿Cuántas horas hay que pasar en el gimnasio para tener su cuerpo?

Voy cinco o seis veces a la semana porque al cuerpo hay que dejarle, como mínimo, un día de descanso. Suelen ser entrenamientos de dos o tres horas en los que combino ejercicio aeróbico y anaeróbico.

¿En qué consisten esos ejercicios?

Lo que hago es dividir los músculos: un día trabajo pecho, otro espalda, otro piernas... el entrenamiento varía según la época del año. Cuando hay competición trabajo con menos peso y más intensidad porque, al comer muy poco, tengo menos energía y más riesgo de sufrir lesiones. Fuera de competición, cuando como mucho más y tengo más fuerza, lo que hago es subir kilos y hacer menos repeticiones.

Me peso todas las comidas para saber la cantidad de proteínas, grasas e hidratos de carbono que ingiero¿Cuando se acerca una competición se pone a régimen?

Tienes que perder peso porque el resto del año lo ganas para poder conseguir más masa muscular. Lo que pasa es que al ganar peso también coges grasa y agua. En la época de competición tienes que quitarte esa grasa y agua acumulada para salir definido al escenario. Te quedas solo con el músculo puro.

¿Cómo es su dieta?

Es superestricta, me tengo que pesar todas las comidas con una báscula que tengo en casa para saber la cantidad de proteínas, grasas e hidratos de carbono que ingiero. Tengo que tenerlo todo muy controlado y comer cuando me toca, cada dos o tres horas. Hago 6 o 7 comidas al día.

No parece que pase hambre...

Como bastante para poder entrenar con más fuerza y coger músculo, pero cuando entro en época de competición bajo mucho las cantidades para definir el cuerpo. Realmente es lo más duro porque pasas hambre, estás mareado, tienes ansiedad… pero bueno, son periodos cortos, de dos meses más o menos, en los que no como nada de hidratos. Todo se basa en pollo, pescado y verdura. El pan, ni probarlo. Solo lo como fuera de competición y me lo hago yo en casa, de espelta integral.

¿Cuándo empezó su afición por el culturismo?

Me empecé a aficionar a los 13 años porque mi hermano trajo unas pesas a casa y empecé a utilizarlas, pero realmente, cuando me apunté al gimnasio por primera vez fue a los 15 años, con un amigo. Fue entonces cuando conocí a mi entrenador y empezamos una rutina y una dieta en serio.

Poco ha tardado en ser campeón, ¿lo suyo es genético?

La genética es muy importante, pero si no la explotas no sirve de nada. Pero sí, es verdad que la genética me acompaña bastante en este deporte. Cuando empecé a hacer pesas con 13 años ya tenía una forma física por encima de la gente de mi edad.

Cuando empecé a hacer pesas con 13 años me decían que no iba a crecer, pero mido 1,83 m¿No es malo hacer pesas con solo 13 años?

Es un mito que me gustaría desmentir. Todo deporte bien realizado no es perjudicial a ninguna edad. Si pones a un niño de 10 años a hacer pesas con una burrada de kilos cuando sus huesos aún están en desarrollo, le puedes causar daños, pero si lo haces de forma natural y bien controlada no es perjudicial. A mí me decían que no iba a crecer más cuando empecé con las pesas con 13 años, pero he crecido 10 cm desde entonces. Ahora mido 1,83 m, no soy muy alto, pero bajito tampoco me he quedado.

¿Hay mucho dopaje en el culturismo?

Siempre ha ido acompañado de la sombra del dopaje, pero yo practico la modalidad natural y hay muchos controles. Aquí todo se consigue a base de dieta y entrenamiento porque esto es un deporte, lo otro solo es espectáculo.

¿Se distingue a simple vista el músculo artificial del natural?

En cantidades muy pequeñas se puede llegar a disimular, pero el dopaje en cantidades grandes provoca efectos secundarios claramente visibles. Por ejemplo, mucha desproporción de hombros y trapecios, que es donde más afectan esas sustancias, o ginecomastia (crecimiento de glándulas mamarias en el hombre). A las mujeres les sale bello facial y se les agrava la voz. Cuando conoces un poco el culturismo, sabes que hay ciertos tamaños de músculos que no se pueden conseguir de forma natural.

¿Cómo funcionan las competiciones?

Hay una ronda de poses obligatorias que tenemos que hacer todos los rivales juntos y los jueces nos comparan. Luego cada uno tiene un minuto de poses libres para hacer una coreografía que has practicado en casa. Lo más importante son las poses obligatorias, que son siempre las mismas y tienes que entrenarlas bien. Son las que más valoran los jueces.

¿Cómo se preparan antes de salir al escenario?

Primero nos pintamos el cuerpo con un tinte y antes de salir nos echamos aceite o laca para brillar más con los focos que te ponen. Los culturistas siempre salen muy morenos al escenario, pero no es porque hayan tomado el sol, sino porque se pintan. Es un tinte corporal que permite que se vean mucho mejor los músculos.

Ha conseguido ser catalogado como Deportista de Alto Rendimiento, ¿qué le supone?

Significa que ya estoy compitiendo a nivel internacional y que tu vida la vives conforme a esto. Ya no es una afición, sino una profesión y así la considero. Recibo becas deportivas y compito de forma profesional, no amateur.

Para mí el culturismo ya no es una afición, sino una profesión y así la considero¿Se puede vivir del culturismo?

Se puede vivir, pero no directamente de las competiciones. Para vivir también necesitas a las marcas que te patrocinan, las clases que puedas dar como entrenador personal… muchas cosas. Los premios están poco valorados, tienes que ser prácticamente el mejor del mundo para vivir solo de los premios en metálico.

Habla de patrocinadores, pero saliendo casi desnudos al escenario tienen poco sitio para ponerse las pegatinas de la marca...

(risas) Sí, en el bañador no nos caben las pegatinas de nadie, pero hay otras formas de sponsorización. Por ejemplo marcas de suplementación que te patrocinan a cambios de ofrecer sus productos al público a través de internet. Yo estoy ahora empezando con un canal de youtube y una cuenta de Instagram (@danny_hiill).

Su próximo objetivo es el Mundial, ¿cuál es su meta allí?

Sí, se disputará en el Caribe, en las Antillas, en noviembre. Mi objetivo siempre es ganar, está claro que es difícil, pero si he ganado el Europeo, mi objetivo en el Mundial es ir a ganar. Nunca he ido a un mundial, pero mi objetivo será ese.