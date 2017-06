La bronca de Nadal con el juez: "No me vas a pitar más"

Rafael Nadal logró clasificarse para cuartos de final de Roland Garros por undécima vez en su carrera, con el segundo mejor balance de su historia y dejando buenas sensaciones en la pista, pero el español se mostró prudente.

"El nivel está siendo bueno, esta primera semana ha sido muy positiva, he jugado bien, he ganado con solvencia y eso da confianza, te hace sentir que haces las cosas bien", dijo el mallorquín tras derrotar a su compatriota Roberto Bautista por 6-1, 6-2 y 6-2.

Nadal se quejó de la actitud del árbitro portugués Carlos Ramos, que le amonestó en dos ocasiones por tomarse demasiado tiempo antes del saque.

"Ya en el pasado me ha metido mucha presión, bien con el tiempo, bien con el 'coaching'. No he cogido la toalla en todo el primer set y me amonesta. Quiere que vaya con el agua al cuello todo el partido", señaló.

Nadal, que tuvo un intercambio duro con el árbitro luso —"Puedes pitarme hoy todos los que quieras, porque no me vas a pitar más", le dijo—, afirmó que los colegiados deben aplicar el reglamento en función de cómo vaya el partido.

"Estamos sobre tierra, es el torneo más físico, si uno quiere ver buen tenis tiene que dejar respirar, no somos máquinas que no pensamos. Es mi punto de vista, él tiene otro. Lo digo con tristeza porque no me gusta tener problemas, pero es un árbitro que tiene fijación conmigo. Tengo respeto por él y lo único que digo es que sea recíproco", dijo.