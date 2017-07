Borja Valero, contra la Fiorentina: "Me iré porque me han tocado los cojones"

Borja Valero parece tener las horas contadas en la Fiorentina.

Así se desprende de un audio que se ha filtrado de una conversación del futbolista español con un aficionado vía Whatsapp.

En él, se aprecia que el equipo italiano le hace la vida imposible y está forzando su salida. "No es fijo al cien por cien, pero finalmente me iré porque me han tocado los cojones. Me han hecho llorar y no he dormido en las últimas semanas", asegura.

"Me gustaría hablar públicamente, pero tengo contrato con la Fiorentina y no puedo hacerlo. El día que pueda daré una rueda de prensa para explicar a los aficionados lo que ha sucedido", reconoce también el futbolista