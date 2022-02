La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha defendido en la Asamblea de Madrid que "no hay ninguna contratación irregular" y que no ha adjudicado "nada a nadie de su entorno". "Como unos y otros no han podido acabar conmigo, ahora van contra lo más importante que tiene una persona, su familia", ha respondido Ayuso a una pregunta de Mónica García.