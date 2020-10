Maggie Civantos es La Desconocida en 'Destiny 2: Más allá de la luz': "Me ha entrado el gusanillo por los videojuegos"

Destiny 2 continúa ampliando su historia, que cada vez toma más toques cinematográficos gracias a sus expansiones y a sus temporadas de juego periódicas. Los jugadores podrán disfrutar de todo el nuevo contenido que está por llegar gracias a Más allá de la luz, la nueva expansión que se lanzará el 10 de noviembre y que cuenta con la voz de Maggie Civantos en el papel de La Desconocida.

Esta saga de Bungie Studios, que nació en 2014 y tuvo su segunda entrega en 2017, lleva años actualizando su contenido con expansiones como Los Renegados o Bastión de sombras. En ellas se añadieron personajes, zonas y demás contenido que amplió la historia con revelaciones que ponían las bases para lo que está por llegar al universo.

Más allá de la luz es la nueva expansión que permitirá a los jugadores descubrir múltiples secretos que llevan tiempo sin respuesta. Los jugadores de PS4, Xbox One, Stadia y PC podrán disfrutarla el 10 de noviembre, y también podrán hacerlo en PS5 y Xbox Series X tras su lanzamiento.

Destiny 2 es gratuito, y las expansiones eran las que había que adquirir para ampliar la historia base. Pero este último lanzamiento hará que el juego se tenga que descargar de nuevo por todo el contenido que añade, zonas nuevas y partes que dejan de estar disponibles, además de los ajustes que Bungie ha realizado para nivelar los diferentes poderes. Además, de este modo este shooter de acción se ha optimizado y ahora ocupará menos almacenamiento que hasta ahora.

La oscuridad, tu mejor aliada

Tras aparecer unas naves con forma de pirámide, los jugadores podrán terminar descubriendo qué son, qué fuerzas están detrás de lo que sucede y el porqué están ahí. Y, para ello, Más allá de la luz presenta una nueva zona, Europa, la luna de Júpiter, un escenario completamente congelado que añadirá una gran cantidad de misiones y opciones lo que cambian la forma de jugar.

La oscuridad jugará un papel esencial en la expansión, con un nuevo poder para los personajes llamado Estasis que se añade a otros ya conocidos como el Fuego o el Vacío. Este permite congelar, atacar a los enemigos pero también sirve como habilidad de defensa. Se demostrará que el hielo es una fuerza muy potente, pero que además tiene su contraparte en el Fuego, por lo que se ha hecho un trabajo enorme para equilibrar las diferentes habilidades de Destiny 2.

Maggie Civantos es La Desconocida

Destiny 2 ya ha contado en otras ocasiones con actores de doblaje de la talla de Antonio Esquivias o Luis Tosar, y en esta ocasión ha sido Maggie Civantos, conocida por sus personajes en Vis a vis o Las chicas del cable, quien llega a Más allá de la luz con un papel protagónico.

La actriz pone su voz a La Desconocida, un misterioso personaje que ya ha aparecido en otras ocasiones en el modo historia para ayudar al jugador, pero llevaba tiempo ausente en la saga. Esta mujer de la raza robótica exo venía de un futuro en el que la oscuridad vencía, y su misión era evitarlo, pero es en esta expansión donde va a tomar mayor relevancia y va a ayudar al personaje a descubrir qué es la oscuridad y cómo utilizarla.

Maggie Civantos pone la voz a la Desconocida en 'Destiny 2: más allá de la luz'. C.PASTRANO

Maggie Civantos, en declaraciones a 20minutos.es, asegura que Más allá de la luz "comparte el enigma y el misterio con otras aventuras de Destiny", pero le apasiona "el mundo de la oscuridad y la luz" que se plantea en esta expansión: "La historia en sí, el concepto del bien y el mal y cómo encontrar un punto en común, me parece que es la pieza fundamental de esta nueva historia".

"La Desconocida es misteriosa, enigmática, pero tiene un puntito vulnerable porque tiene un talón de Aquiles que se descubrirá", revela. "Tiene alma humana, aunque su apariencia es de robot, y es un personaje muy determinante. Puede parecer fría pero a mí me sorprendió porque llega un momento en el que hay una parte muy emocional".

"Me he sentido muy identificada poniendo mi voz, porque de alguna forma creo que ya he interpretado esto. Mis personajes siempre se han debatido entre la luz y la oscuridad", añade la intérprete malagueña. Aun así, también asegura que ella no jugaba a videojuegos desde que era muy joven, aunque sí conocía Destiny.

"Me ha entrado el gusanillo porque creo que el mundo del videojuego ha evolucionado muchísimo. Ahora la diferencia es que hay un universo creado y es inmenso. Tiene muchos ingredientes que, vengas de donde vengas, te puede atrapar", cuenta Maggie Civantos. "Veo que la industria ha evolucionado hacia el cine. Realmente me fascinó hacer este trabajo, he descubierto el mundo del videojuego porque los personajes te sorprenden con la cantidad de capas que tienen".