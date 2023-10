Siete escapadas económicas de última hora para el Puente del Pilar

Septiembre es un mes complicado y cada uno lo lleva como buenamente puede. Hay quienes son muy optimistas y son felices con el comienzo de nuevos proyectos, pero a otros muchos la vuelta al cole les arrolla y terminan el mes necesitando volver a disfrutar de unas vacaciones. Sea cual sea tu caso, te ayudamos a encontrar el plan que mejor se adapte a ti. Y todos son baratitos, no requieren mucha preparación y te sentarán de maravilla.

No asumes el final del verano

Un mal muy común, sobre todo si vives en el interior. El cierre de la piscina te dolió mucho y necesitas de nuevo ponerte el bañador y sentir el sol en la cara. Mallorca es tu destino y todavía puedes encontrar algún vuelo económico si tienes suerte de contar con días de vacaciones que te permitan jugar con las fechas. Sin duda, el mejor destino para darte el último baño en sus playas, que en estas fechas están en su mejor momento ya que ni hay mucha gente ni las temperaturas son tan altas. Puedes añadir un poco de turismo en Palma de Mallorca y será la mejor escapada del año.

Pasarela en la garganta de la Cerrada de Elías del Parque Nacional de Cazorla. Marc Venema

No has vuelto a ver el Sol

Volviste de vacaciones y en la oficina te secuestraron sin poder salir ni relacionarte. Necesitas naturaleza y mucha actividad, así que la sierra de Cazorla es tu destino. Reserva en uno de sus muchos hoteles rurales y también en varias de las actividades que destacan en la zona. Desde paseos a caballo hasta vías ferratas para todos los niveles, pasando por una clase de barranquismo o la adrenalina que se siente al tirarse por una tirolina. Es lo que necesitas para volver a sentir que estas vivo.

Viñedo en los Arribes del Duero. Ruta Arribes

Demasiada vida social

Fue regresar y que el teléfono no dejase de sonar. Los reencuentros te han pasado factura y estás deseando perder a todo el mundo de vista. ¿Conoces los Arribes del Duero? En esta zona de Zamora, junto a la frontera con Portugal, encontramos la región con menos densidad de población de toda la Unión Europea. Tranquilidad en su máxima expresión y buenos vinos para brindar solo o con quien tú quieras. Si en algún momento quieres salir de tu escondite, es muy recomendable Miranda do Douro. Sus paisajes son impresionantes.

Puente Don Luis I en Oporto. Getty Images/iStockphoto

La vuelta al cole te ha absorbido

Tanto que no has tenido tiempo de nada más y necesitas desconectar ya. Vete a Oporto. Está cerca de España, es barato, por su tamaño es manejable y siempre hay buen rollo. No te pierdas WOW, un espacio único en el que encontrarás varios museos, restaurantes y mucho vino.

Monumento de los Raqueros en Santander. Getty Images

Ya no hay operación biquini

Claro que sí, hay que ver siempre el lado positivo de las cosas y la ropa de invierno es siempre más holgada, así que es el momento de darse ese homenaje gastro. Por eso tu destino es Santander. Empieza por un aperitivo de anchoas y quesos de la zona antes de degustar las típicas rabas y un buen cocido montañés. Al día siguiente puedes probar la tortilla de patatas de Cañadío, proclamado como el restaurante con la mejor de España. Y no te olvides de desayunar un buen sobao pasiego.

Para hacer hambre de nuevo puedes pasear por El Sardinero, visitar el coqueto Palacio de la Magdalena y sus alrededores, conocer el Centro Botín y perderte en su centro histórico.

Plaza de España en Sevilla. Getty Images/iStockphoto

Te queda un plan pendiente con amigos

En todo el verano no habéis cuadrado fechas y en este puente se hizo el milagro. Pero os falta el destino. Es fácil. ¡Sevilla! Aún tienes billetes en las compañías low cost disponibles para llegar más rápido y empezar a disfrutar de su ambientazo. En esta época el Parque de María Luisa y la Plaza de España lucen su mejor cara, al igual que los jardines de los Reales Alcázares. Y no te olvides de subir al tejado de la catedral para enamorarte de sus vistas y perderte en el barrio de Santa Cruz.

Vista de la ciudad de Haro en La Rioja. Getty Images/iStockphoto

Porque te lo mereces

Y porque este es el momento ideal para visitar La Rioja y hacer una ruta de bodegas. Estos días son muchas las que abren sus puertas y no solo para que pruebes sus caldos o puedas llevarte un buen recuerdo, también para comprobar el ritmo frenético al que trabajan para convertir la uva en vino de renombre. Tanto en Haro como en los pequeños pueblos que lo rodean todavía quedan habitaciones disponibles a buen precio para este puente. ¡No esperes mucho más!

