Campings de España en los que puedes disfrutar de todas las comodidades de un hotel de lujo

La elección de un buen alojamiento puede determinar por completo el viaje que vayas a realizar. Mientras hay quienes prefieren invertir menos dinero en el lugar donde van a dormir porque su objetivo es únicamente hacer turismo, otros buscan pasar unos días de descanso, precisamente, en un lugar que cuente con todas las comodidades necesarias para desconectar y no salir ni siquiera del hotel o apartamento en cuestión.

No en vano, para aquellos que optan por esta última modalidad de viaje y, además, buscan un sitio para sus vacaciones que esté ubicado en un entorno privilegiado, existe una alternativa idónea: los glampings. También conocidos como boutique camping o luxury camping, estos alojamientos no son otra cosa que el concepto de un camping tradicional, pero elevado a la categoría del lujo, con una oferta de servicios que pasa por grandes tiendas de campaña, jacuzzi, piscina e, incluso, Netflix.

En España la oferta de este tipo de hoteles no deja de crecer y podemos encontrar campings de lujo en diferentes puntos del mapa, ya sea en medio de la naturaleza o a orillas del mar. Una alternativa ideal para hacer una escapada en pareja, en familia o con amigos que, sin duda, os ayudará a salir del frenético ritmo de vida de la ciudad y a pasar tiempo de calidad, con calma y diversión, en inmejorable compañía.

La Dehesa Experiences (Córdoba)

Cabaña de La Dehesa Experiences en Córdoba. La Dehesa Experiences

Ubicado en el incomparable entorno de Sierra Morena, el glamping de La Dehesa Experiences cuenta con un paisaje extraordinario y único, donde predominan las encinas, los olivos de sierra, pinares y una gran variedad de fauna y flora. Sus cabañas se distribuyen a lo largo del monte, con la tranquilidad y privacidad que eso conlleva, pero sin dejar de tener todo lo necesario al alcance de la mano y en el propio alojamiento.

La suite imperial está compuesta, entre otras cosas, de una cama king-size, baño completo con ducha de hidromasaje, bañera y piscina privada con vistas a la dehesa. Además, disponen de Smart TV, vinoteca y una pequeña nevera con productos gourmet de la zona.

Futuro Project (Susqueda)

Jacuzzi al aire libre del glamping Futuro Project de Susqueda. Futuro Project

A un kilómetro de Susqueda (Girona) se encuentra un camping de montaña que ofrece un servicio excepcional. Se trata de un espacio ecológico y pet-friendly, por lo que podrás llevar contigo a tu mascota, alejado del ruido de la gran ciudad e ideal, por tanto, para descansar. Sus habitaciones cuentan con vistas panorámicas a las montañas de Collsacabra y Montseny, así como todo tipo de comodidades.

Sin embargo, su principal atractivo está en el jacuzzi exterior, con el que podrás disfrutar de un baño al aire libre, mientras te deleitas con las vistas de las montañas. Un alojamiento para quien busca desconexión y relajación, pero también para quienes quieran practicar actividades como el senderismo o rutas en bicicletas de alquiler guiadas.

Luxurious Eco Dome Experience (Lanzarote)

Burbuja del Luxurious Eco Dome Experience en Lanzarote. Eslanzarote

En una finca privada de más de 10.000 metros cuadrados se sitúa el Eco Dome Experience Lanzarote. Un glamping compuesto de varias burbujas en mita de la nada, donde podrás escuchar el canto de los gallos al despertar y disfrutar del impresionante cielo estrellado al caer la noche. Se trata de un alojamiento 100% ecológico pues, tal y como cuentan, "aprovechamos los recursos naturales que nos brinda la isla: energía solar y recogida de agua de lluvia", entre otras iniciativas sostenibles.

Además de contar con todo tipo de lujos en sus habitaciones como servicios de televisión gratuitos, gran desayuno sorpresa o, incluso, una barbacoa o paella en vivo para 2 personas con chef privado, estarás rodeado de árboles frutales, olivos y variedad de hortalizas. Y, por si fuera poco, en la zona puedes practicar actividades como parapente.

Dreamsea Mediterranean Camp (Alicante)

Habitación en tipi de Dreamsea Mediterranean Camp. Dreamsea Surf Camp

El Dreamsea Mediterranean Camp es, como explican desde la compañía, "un lugar creado para todas esas personas que ya están enamoradas del Mar Mediterráneo, y para las que aún no han descubierto uno de los mares más bellos del mundo". Este glamping está compuesto de varias tiendas con todas las comodidades necesarias para una estancia de lujo.

Situadas a pie de playa, las habitaciones tienen una cama doble muy confortable, así como una zona exterior ideal para tomar el sol "mientras disfrutas de tu libro favorito y un batido fresco". Lo mejor de este camping de lujo es que en la zona se pueden practicar actividades como yoga, SUP, kayak, snorkel… y cuenta con bar y restaurante.

Cortijo Bablou (Cádiz)

Caravana gitana del Cortijo Bablou en Cádiz. Cortijo Bablou

Aquellos que busquen una experiencia diferente no pueden perderse los servicios que ofrece el Cortijo Bablou en Cádiz. Además de las clásicas habitaciones de hotel, situadas en el propio cortijo, tiene un 'campamento nómada' con tres tiendas espaciosas y exquisitamente decoradas, que disponen de conexión wifi, baño privado, ventilador y un chill out con hamaca entre olivos para compartir con otros huéspedes.

No obstante, esto no es todo porque al glamping, hay que sumarle otra modalidad: 'Ambiente gitano'. El Cortijo Bablou ofrece la posibilidad de alquilar una típica caravana gitana, con una cama alcoba para dos personas, baño, mini nevera, aire acondicionado, wifi y "una vista maravillosa del pueblo de Arcos". Relajarse en la piscina, descubrir los alrededores en bicicleta, jugar a la petanca o practicar el tiro con arco son solamente algunas de las actividades que podrán realizar los huéspedes de este particular cortijo que se fusiona con un camping de lujo.

