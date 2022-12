Estos son los tres pueblos españoles que están entre los mejores del mundo para hacer turismo

Está más que claro que España es uno de los mejores destinos para disfrutar del turismo rural. Sus maravillosos pueblos no solo nos brindan tranquilidad, sino también una arquitectura digna de admirar, interesantes monumentos y un entorno natural inmejorable. En este sentido, la Organización Mundial del Turismo (UNWTO, por sus siglas en inglés) ha seleccionado tres pueblos españoles entre los mejores del mundo para hacer turismo, los "Best Tourism Villages 2022". La de este año es la segunda edición, después de que se creara la red mundial de UNWTO Best Tourism Villages en 2021.

Tal y como señalan, “el galardón reconoce a los destinos rurales que hacen del turismo un motor de desarrollo y nuevas oportunidades de empleo e ingresos, a la vez que preservan y promueven los valores y los productos de la comunidad”. “La iniciativa reconoce también a los pueblos por su compromiso con la innovación y la sostenibilidad en todas sus vertientes”, prosiguen.

Rupit y Pruït (Barcelona)

Rupit. Iakov Filimonov (istock)

La antigua población medieval de Rupit se alza en la zona del Collsacabra, con unas vistas espectaculares de Les Guilleries, el Montseny y los riscos de Tavertet, Avenc y el Far. Para formar el municipio como tal, se suma Pruït, un conjunto de masías diseminadas.

Al llegar a este precioso rincón de la provincia de Barcelona, no solo nos llamará la atención la belleza de sus construcciones, sino también la enorme pared que domina la población de calles empedradas y casas rústicas de los siglos XVI y XVII. Entre los puntos imprescindibles, encontramos los restos del castillo (construido en el año 1000), la iglesia barroca de Sant Miquel y la iglesia de Sant Andreu. Pero tampoco olvidamos su entorno natural: el salto de agua de Sallent y el monumento natural de Agullola.

Alquézar (Huesca)

Castillo de Alquézar, Huesca Getty Images/iStockphoto

En el corazón del Parque Natural de la Sierra y los Cañones de Guara, nos topamos con el pueblo de Alquézar, en medio de un paisaje marcado por las montañas y la presencia del río Vero. Al caminar por pintoresco su casco urbano nos maravillaremos con su imponente Colegiata, que tiene su origen en una antigua fortaleza árabe del siglo IX de la cual aún se conservan las torres y murallas. La iglesia actual data del siglo XVI y cuenta con elementos tan valiosos como un retablo policromado y el Cristo de Lecina.

Además, si nos alejamos un poco del centro y nos adentramos en la naturaleza de Alquézar, que nos ofrece una gran variedad de opciones de turismo activo. El cañón del río Vero nos regala el escenario perfecto para practicar barranquismo o caminar por las pasarelas de Alquezar en un recorrido de vértigo.

Guadalupe (Cáceres)

Real Monasterio de Santa María de Guadalupe, Guadalupe, Cáceres Getty Images/iStockphoto

Guadalupe es pura cultura. Este pueblo cacereño destaca por su espectacular Real Monasterio de Nuestra Señora de Guadalupe, que sobresale de entre su arquitectura serrana. Esta construcción fue levantada en 1340 por Alfonso XI de Castilla y ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. También destacan otros puntos como la plaza de Santa María de Guadalupe o la iglesia barroca de la Santa Trinidad.

Los amantes de la naturaleza también encontrarán aquí su lugar. En los valles que rodean al pueblo podremos disfrutar de lugares tan sorprendentes como el Palacio Granja de Mirabel, la Granja de Valdefuentes o la Ermita del Humilladero. Otras opciones son las rutas de senderismo de los Molinos o las del Geoparque Villuercas-Íbores-Jara.

Lista completa de los Mejores Pueblos Turísticos de 2022

En esta edición de 2022 se sometieron a consideración las candidaturas de 136 pueblos de 57 países diferentes. De ellas, 32 han obtuvieron el reconocimiento de "Best Tourism Villages by UNWTO":

Zell am See (Austria)

Wagrain (Austria)

Puqueldón (Chile)

Dazhai (China)

Jingzhu (China)

Choachí (Colombia)

Aguarico (Ecuador)

Angochagua (Ecuador)

Choke Mountains Ecovillage (Etiopía)

Mestia (Georgia)

Kfar Kama (Israel)

Sauris-Zahre (Italia)

Isola del Giglio (Italia)

Umm Qais (Jordania)

Creel (México)

El Fuerte (México)

Ksar Elkhorbat (Marruecos)

Moulay Bouzerktoune (Marruecos)

Lamas (Perú)

Raqchi (Perú)

Castelo Novo (Portugal)

Pyeongsa-ri (Corea del Sur)

Rasinari (Rumania)

AlUla Old Town (Arabia Saudita)

Bohinj (Eslovenia)

Rupit (España)

Alquézar (España)

Guadalupe (España)

Murten (Suiza)

Andermatt (Suiza)

Birgi (Turquía)

Thái Hải (Vietnam)

