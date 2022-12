7 pueblos de Badajoz para un fin de semana de casa rural

La provincia de Badajoz es uno de los lugares que merece la pena descubrir y redescubrir como tierra que ha sido de conquistadores. Durante unos días podrás disfrutar de pueblos no demasiado turísticos, castillos, anfiteatros y otros lugares increíbles que, si no los conocías, te aseguramos que no te dejarán indiferente.

Alburquerque

Barrio medieval de Alburquerque Juan Aunion

Situado al noroeste de Badajoz y muy cerca ya de la frontera con Portugal, lo primero que llama la atención de Alburquerque es la imagen del Castillo de Luna dominando arriba de un cerro, Este pueblo sorprende también por sus calles estrechas y empinadas del Barrio Medieval que se distribuyen a lo ancho y alto de la ladera.

Rodeando las murallas te encontrarás con la Puerta de Valencia, una de las entradas más importantes para acceder al barrio medieval Villa Adentro. Destaca por sus dos torreones que parecen surgir de las viviendas de alrededor. Se trata del barrio gótico-judío que se encontraba rodeado por la muralla. Durante el paseo encontrarás casas con puertas de arcos ojivales y con espacio en las fachadas donde colocar los pergaminos de la Torá. Y a los pies del castillo, otro edificio de interés: la Iglesia de Santa María del Mercado, del siglo XV, destaca por su sobria y sencilla fachada.

Puedes alojarte en la Casa Rural El Abuelo Alonso, una vivienda de principios del siglo pasado, situada en La Codosera. Un lugar tranquilo, a 900 metros de las piscinas naturales, y a 18 kilómetros de Alburquerque. Precio: 18€ Persona/noche (aprox).

Zafra

Plaza Chica en Zafra provincia de Badajoz, Extremadura Getty Images

Coloridas fachadas y calles de marcada herencia árabe, pero también grandes avenidas con palmeras, es lo que te encontrarás en esta localidad manchega que desde la Edad Media ha sido un importante lugar de paso de los viajeros.

El casco histórico es bastante pequeño. Durante el recorrido te irás encontrando con varias de las puertas que se conservan de la antigua muralla, como la de Jerez y la de Badajoz. Destacan también la Plaza Grande, que es el corazón de Zafra, y conectada con esta, la Plaza Chica, que antiguamente era el corazón de la villa medieval. Otros lugares de interés son la fachada mudéjar de la Casa del Aljimez, el Alcázar, el Convento de Santa Clara y el Palacio de los Duques de Feria, actual Parador, en el que llama la atención el claustro.

Aprovecha para disfrutar de la gastronomía, basada en el cerdo ibérico, alimentado con las bellotas de los numerosos encinares que se extienden por toda la región. Y si el jamón ibérico es el producto estrella, también le hacen sombra otras propuestas como la morcilla de lustre, las longanizas o el morcón. Y por supuesto, el cordero y cabrito, con platos típicos como la chanfaina, la caldereta o el revoltillo. Todo ello acompañado del famoso vino de pitarra, elaborado artesanalmente.

Para pasar el fin de semana te proponemos el alojamiento rural El Campito. Se trata de un complejo familiar de 7 apartamentos, todos ellos de 2,4 y 6 plazas. Está situado en plena naturaleza y a tan sólo un kilómetro de Zafra. Precio: 22€ Persona/noche.

Medellín

Teatro romano de Medellin, y detrás, la iglesia de San Martín FCA DE LA RUA

Situado en la comarca de Vega y a orillas del río Guadiana, dos cosas son principlamente las que te enamorarán de este pueblo: su imponente castillo medieval y, a sus pies, el teatro romano. Pero además, si lo has elegido para pasar el fin de semana, tienes que saber que es uno de los lugares con más relevancia de Extremadura, y que ha sido clave en la historia de España durante siglos. Por esta villa pasaron romanos, visigodos y árabes (entre otros). Y por si fuera poco, Medellín vio nacer a uno de los personajes más destacados de las crónicas del mundo: Hernán Cortés, conquistador de México, que cuenta con una estatua en el centro de la localidad, en la plaza que lleva su nombre.

Subiendo al cerro, lo primero que encontrarás es la iglesia de San Martín, que alberga la pila bautismal donde se bautizó Hernán Cortés, aunque no se puede visitar. Otros lugares de interés son el Palacio de los Portocarrero, la Torre del Reloj y la iglesia de Santiago Apóstol, que está levantada sobre las ruinas de un templo romano y actualmente es el centro de Interpretación,

Para alojarte, Los Abuelos de Mengabri, una amplia casona extremeña que ha mantenido la esencia de la arquitectura tradicional de la zona. Está situada en Santa Amalia (a 4 kilómetros de Medellín). Precio por día: 6 personas, 180€ y 8 personas, 240€.

Burguillos del Cerro

Burguillos del Cerro, en Badajoz Getty Images/iStockphoto

Por este pueblo de la provincia de Badajoz han pasado celtas, romanos o visigodos, y además destaca por ser un importante asentamiento templario en el siglo XIII. Entre los lugares que no debes perderte están la iglesia de Santa María de la Encina, la mezquita y el castillo de origen musulmán, que se ve desde cualquier punto de la localidad al estar situado en un cerro rocoso.

Burguillos del Cerro es un remanso de paz para desconectar en medio de la naturaleza. Podrás hacer rutas de senderismo en las numerosas de dehesas que existen en los alrededores. En cuanto a la gastronomía, aprovecha para tomar el cocido extremeño con chacina, una receta tradicional cocinada a fuego muy lento.

Para alojarte, te recomendamos los Apartamentos de turismo rural Heredero,situados en un edificio del siglo XVI, en pleno casco histórico. Precio: 25€ Persona/noche.

Jerez de los Caballeros

Fachada de la Iglesia de San Bartolome, en Jerez de los Caballeros Getty Images/iStockphoto

En esta bonita provincia hay un pueblo que es de obligatoria visita y que por su inmenso patrimonio, ha sido declarada Conjunto Artístico Monumental. Es también el lugar de nacimiento de Núñez de Balboa, el primer español en divisar en Océano Pacífico. Paseando por sus estrechas calles encontrarás ejemplos de su arquitectura barroca, como la iglesia de San Bartolomé, en la que destaca la fachada principal y la torre, con una preciosa ornamentación. Desde arriba te esperan unas impresionantes vistas. Y en la Plaza de España, otra de las iglesias destacadas de este pueblo: la de San Miguel.

Pero todavía te quedan más sorpresas, como las antiguas murallas, la Torre del Reloj, la Plaza de Toros y la Casa del Sol. Sobre todo, disfrutarás recorriendo las calles empedrada, de subidas y bajadas, y en las que verás fachadas de antiguos palacios y casas encaladas que no hacen sino sumar más atractivos a esta localidad extremeña.

Para alojaros, os proponemos la Casa Rural La Zafrilla. Está situada a orillas del río Ardila, y rodeada de encinas y alcornoques. Precio: 23€ Persona/noche (aprox).

Llerena

Iglesia de Nuestra Señora de Granada, Llerena, Extremadura Getty Images

En la campiña sur de Badajoz se encuentra esta localidad a la que muchos denominan como la pequeña Atenas de Extremadura. Puede presumir de contar con un rico patrimonio arquitectónico, como resultado de haber sido la sede de los Maestres de la Orden de Santiago y del Santo Oficio,

Comenzamos a descubrirla por su Plaza Mayor porticada, de estilo mudéjar, en ella que se encuentran los edificios más importantes de la ciudad: la antigua Cárcel Real, el Palacio Consistorial y la Iglesia Mayor de Nuestra Señora de la Granada, con una impresionante torre de estilo mudéjar. Por cierto, aprovecha para darte un homenaje gastronómico, que por algo te encuentras en la cuna del mejor jamón ibérico de bellota del mundo.

Te recomendamos un alojamiento en plena campiña pacense, el Cortijo de Vega Grande, cuenta con 10 habitaciones, todas con vistas a los jardines. Precio: 35€ Persona/noche (aprox).

Fregenal de la Sierra

Castillo de Fregenal de la Sierra. WIKIPEDIA/Fregenal01

Situado entre campos y formado por pintorescas casas blancas, este pueblo pacense está cargado de historia. Te proponemos recorrer sus calles, donde además de encontrar una sensación de tranquilidad, podrás descubrir elegantes edificios y una gran riqueza patrimonial.

Entre los lugares más destacados de esta localidad de la Sierra Morena están las iglesias de Santa María y de Santa Catalina. Y en el punto más alto, el castillo templario del siglo XIII. Una fortaleza que fue construida por la Orden del Temple y cuenta con 7 torres y un recinto amurallado. Lo más curioso es que en su interior se encuentra el mercado de abastos y la plaza de toros. Para alojarte, Casa Rural El Lucío, situada en pleno ambiente rural, rodeado de viñas y encinas. Precio: 27€ Persona/noche.

