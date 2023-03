España es uno de los destinos preferidos de numerosas personas alrededor del mundo y no es para menos. De norte a sur y de este a o este, cuenta con lugares únicos que merece la pena visitar, al menos, una vez en la vida. Si a esto le sumas su incomparable gastronomía y un clima que se mantiene agradable la mayor parte del año, el éxito está más que asegurado. No en vano, como en cualquier país, hay zonas que son más atractivas para los forasteros que otras y una de ellas no está, precisamente, en la península. Hablamos de las Islas Canarias.

Efectivamente, las Canarias son una parada obligatoria para todos aquellos que quieran disfrutar de unos días de ocio y relax, un tiempo de lujo y una comida exquisita. Sin embargo, no muchos saben que más allá de sus paradisiacas playas y sus paisajes volcánicos únicos, guarda otros rincones espectaculares, ubicados en las zonas rurales. Y es que cinco de las poblaciones que forman la lista oficial de la asociación de Los Pueblos Más Bonitos de España se encuentran en las Islas Canarias.

Betancuria (Fuerteventura)

Una de las encantadoras calles de Betancuria, Fuerteventura. Getty Images / iStockphoto

Betancuria fue la primera ciudad fundada en las Islas Canarias y la primera capital de Canarias, hasta el año 1834. No obstante, ha alcanzado su mayor pico de popularidad desde que pasara a formar parte de la Asociación Los Pueblos más Bonitos de España, siendo el primero de Fuerteventura, y también, gracias a las redes sociales, pues todo aquel que lo visita, no puede evitar hacer vídeos y fotografías de sus calles.

Situada en el valle del Macizo de Betancuria, un parque rural, resulta una de las zonas menos desérticas de la isla, además del municipio menos poblado de Fuertaventura, con menos 800 habitantes. No en vano, es la localidad de mayor interés histórico artístico de la isla, gracias a atractivos como la primera catedral de las islas, la Iglesia de Santa María, el Museo Arqueológico de Betancuria, su entorno volcánico, así como una esencia a su pasado de comunidades de piratas.

Garachico (Santa Cruz de Tenerife)

Garachico cuenta con un puerto urbano en la costa noroeste de Tenerife. Dmitry Orlov / iStock

En 1994 Garachico fue declarado Bien de Interés Cultural. Este pueblo situado en la isla de Tenerife, posee un rico patrimonio arquitectónico en su casco histórico, muy bien conservado, de los siglos XVI y XVII. Calles adoquinadas y edificios históricos como el convento de San Francisco o la Casa de los Condes de la Gomera, te invitan a recorrerlo en detalle.

Además, posee una historia curiosa, puesto que Garachico fue devastado casi por completo en 1706, pero numerosas familias de gran influencia, decidieron reconstruirlo, recuperando su belleza patrimonial y cultural. Respecto a su gastronomía, es una de las grandes referencias de la zona, especialmente, en lo que refiere a la degustación de pescados y mariscos frescos, su repostería tradicional y sus buenos vinos, "incluidos en la denominación de origen Ycoden-Daute-Isora", según la Asociación.

Teguise (Lanzarote)

Imagen del pueblo de Teguise, en Lanzarote. iStock

Teguise es uno de los municipios más relevantes de la isla de Lanzarote. Muestra de ello es que fue la antigua capital de Lanzarote desde la primera mitad del siglo XV hasta la segunda mitad del siglo XIX. "Una ruta por Teguise permite al viajero hacerse una idea de cómo era la vida en Lanzarote durante los primeros tiempos de presencia colonial".

La zona ha sido declarada conjunto arquitectónico-histórico-artístico gracias a sus calles empedradas y su impresionante casco histórico. De todo su conjunto destaca el museo de la piratería, que se encuentra en el castillo de Santa Bárbara; la casa-museo del Timple; y su mercadillo.

Tejeda (Gran Canaria)

Tejeda es un pueblo de Gran Canaria, ubicado entre montañas. Archivo

Tejeda debe gran parte de su éxito a su incomparable ubicación. Las cumbres que rodean al municipio coronan la depresión, denominada caldera de Tejeda, en la que se sitúa el propio pueblo. Además, en los abruptos barrancos de la zona, se erigen dos roques que son los símbolos geológicos de la isla: el Roque Nublo y el Roque Bentayga.

Bautizado por Unamuno como 'La tempestad petrificada', Tejeda cuenta con una historia que se remonta al siglo III d.C. Además de una gastronomía y un estilo de vida basados en la tradición: la agricultura, la ganadería, la elaboración de quesos y mazapanes y el folclore musical.

Agulo (La Gomera)

El pueblo de Agulo (La Gomera). iStock.

Agulo es conocido como el "bombón de La Gomera" y no es para menos, ya que se trata de un espectacular mirador teñido por el verde de sus cultivos que se alza sobre el océano Atlántico. No es de extrañar, por tanto, que esta población, además de pertenecer a la lista de Los Pueblos Más Bonitos de España, también haya sido considerada como el pueblo más bonito de nuestro país, según el medio británico The Times.

Entre su patrimonio destaca la Iglesia de San Marcos, además de una gastronomía basada en papa, ñame o berro, que han permitido desarrollar platos típicos como el potaje de berros, o potaje de ñames, la carne de cabra o de cochino, acompañados de papas con mojo picón. Aunque es una de las poblaciones más pequeñas a la par que más antiguas de la isla de La Gomera, Agulo es un lugar extraordinario.

Poris de la Candelaria (La Palma)

Poris de la Candelaria, un pueblo ubicado dentro de una cueva en La Palma. iStock

Aunque no se ubica dentro de los pueblos canarios elegidos por la lista oficial de la asociación de Los Pueblos Más Bonitos de España, no queremos dejar de mencionar, a modo de 'extra', Poris de la Candelaria. Se trata de un pueblito de la costa de Tijarafe, en la Palma, que cuenta con la característica de estar situado dentro de una cueva.

Aunque parece refugio de piratas, en sus tiempos, este pueblito fue hogar de pescadores, que se adentraban en la cueva natural que lo envuelve para descargar sus mercancías, ya que el mar aquí no era tan bravo. Para descansar construyeron las primeras casitas del que hoy es un sorprendente enclave, marcado por el blanco y el color azul.

