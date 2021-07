Este es el pueblo español que se encuentra escondido dentro de una cueva

Estoy segura -y me apuesto lo que quieran- que no muchas personas son conocedoras de saber dónde hay algún lugar en el mundo en el que exista un 'pueblo' dentro de una cueva, y para más inri, próximo al mar. ¿A que no? Este hallazgo es uno de los más sorprendentes e increíbles que podrán descubrir a lo largo de su vida al ser una visita imprescindible que no pueden dejar escapar.

No tenemos que viajar muy lejos si nos encontramos en España ya que si nos trasladamos hasta la preciosa isla de La Palma, bajo una gran cueva, en un impresionante acantilado, encontramos un pequeño pueblo que parece sacado de una novela de aventuras. El pueblo se llama Porís de Candelaria y se sitúa en la zona oeste abarcando la parte más antigua de la isla cuyas formaciones rocosas de lava y junto a las laderas imposibles, consiguen que sea un deleite para la vista.

El significado de su nombre proviene de 'porís' que significa 'embarcadero o puerto natural'. En este caso, se atribuye al 'embarcadero que existe aquí'. En él, encontramos casas blancas ubicadas debajo de una gran semicúpula pétrea originada por las constantes erupciones volcánicas que tuvo la isla. Con más de 80 años, estas casas son utilizadas por los dueños durante la época vacacional para poder huir del calor.

¿Cómo llegamos a Porís de Candelaria?

Para llegar a nuestra 'cueva del tesoro' desde el pueblo de Tijarafe, seguimos la carretera que va en dirección al mar, la LP-1 dirección Norte. La duración aproximada es de unos 4 kilómetros, unos 13 minutos.