Planes para contagiarse de la felicidad número uno de los finlandeses

Que no ha sido una vez sino siete las que en el informe anual sobre la felicidad mundial de las Naciones Unidas Finlandia se ha posicionado en el primer lugar. Así, este país del norte de Europa lleva desde 2018 presumiendo de lo felices que son sus habitantes y, como todos sabemos que la felicidad es contagiosa, qué mejor plan que hacerles una visita para empaparnos de su buen rollo y volver con una gran sonrisa en la cara.

La estrecha conexión con la naturaleza, un estilo de vida sostenible y el consumo de alimentos frescos, claves de la felicidad finlandesa

Los finlandeses creen que la clave de su de felicidad se encuentra en cuatro elementos básicos: una estrecha conexión con la naturaleza, un estilo de vida con los pies en la tierra, alimentos elaborados con ingredientes frescos y un enfoque sostenible de la vida. Parece fácil, ¿no? Aunque para responder a las dudas, nada mejor que ver in situ cómo brota esa felicidad y estos son los cinco planes que siempre parecen triunfar.

Exterior de la biblioteca pública Oodi de Helsinki. Tuomas Uusiheimo / Visit Helsinki

1. Helsinki

Prohibido llegar a su capital y salir corriendo para conocer otras zonas. Se trata de una ciudad moderna que enseguida enamora a los amantes del diseño tanto por su arquitectura como por las muchísimas tiendas de muebles y moda que salpican el centro.

En Helsinki es imprescindible una visita a la biblioteca pública Oodi, reconvertida en un espectacular centro de ocio con múltiples actividades y experiencias gratuitas

Al organizar tu ruta por la ciudad marca la Iglesia de Temppeliaukio, un curioso templo excavado en la roca; la Capilla de Kamppi, conocida también como el Templo del Silencio, está construida por completo en madera y tiene una forma de lo más original, y, por supuesto, que no falte un paseo por la calle Huvilakatu, la más colorida de la ciudad, y una visita a la biblioteca pública Oodi, reconvertida en un espectacular centro de ocio con múltiples actividades y experiencias gratuitas.

Sauna Lonna en las afueras de Helsinki. Julia Kivela / Visit Finland

2. Relax en la sauna

Un básico en este país de 5,6 millones de personas y más de tres millones de saunas. Forma parte de su cultura, del día a día y de su esencia, por lo que hay que probarlo. Además, la oferta es increíble. Desde las más clásicas a verdaderas obras de arte o con ubicaciones extraordinarias. Tempere, ciudad situada al sur, está considerada la capital de la sauna, y muy cerca, en Mänttä, destacar la Art Sauna, que forma parte del Museo de Arte Contemporáneo Gösta Serlachius. En Helsinki no debe faltar la visita a la sauna Lonna, hecha a mano con una estructura de troncos de madera y que se ubica en una isla frente al centro de la ciudad. Por último, mencionar Arctic Sauna World, la sauna pública más septentrional, para lo que hay viajar hasta el Círculo Polar Ártico, junto al lago sagrado Jerisjärvi, y ofrece momentos maravillosos después de una caminata por el Parque Nacional Ylläs-Pallas. Suena a felicidad pura.

Cabaña con embarcadero en un lago de Finlandia. Julia Kivelä / Lahti Region

3. De lago en lago

La imagen que todos tenemos de Finlandia está llena de bosques bordeando idílicos lagos y así es la realidad. De hecho, las posibilidades de quedarse en esa cabaña que aparece en tus sueños son muchas ya que no hay lago sin cabaña de madera. La Región de los Lagos de Finlandia es la mayor de Europa, así que tienes para elegir y compartir solo si quieres. Aquí van los finlandeses a relajase y nada más llegar comprenderás porqué en este país no hay estrés y sí mucha felicidad. Un baño de bosque, perderse en el verde infinito y darse un chapuzón en sus aguas tranquilas es un plan de esos que siempre recordarás.

Lago de Saimaa. Visit Saimaa/Leikas

4. En la mesa

Aunque su gastronomía no figure entre las más selectas del mundo y ahora mismo no se te ocurra ningún plato típico del país, no quiere decir que no tengan verdaderas sorpresas en sus fuegos esperando para sorprenderte. De hecho, Saimaa, ubicada en la región finlandesa de los Lagos, es este 2024 la Región Europea de la Gastronomía. Los protagonistas son los productos de la región y una cocina basada en las cosechas de temporada, que incluyen caza, setas y bayas, pescados de sus lagos e incluso vinos de la zona.

Sol de Medianoche en el lago Pielinen. Asko Kuittinen/Visit Finland

5. Noches eternas

Y llenas de cine durante el Festival de Cine Sol de Medianoche, un planazo para los amantes del séptimo arte. Sodankylä, una ciudad de Laponia, se convierte en la capital del cine gracias a este festival que se consolida año tras año y que llena de acción las tranquilas noches luminosas del verano. La idea de pasar 24 horas del día con luz del Sol y con una completa programación de cine actual y clásico atrae incluso a estrellas de Hollywood.

Cómo llegar

Con motivo de la temporada de verano 2024, la aerolínea Finnair refuerza sus operaciones en España con más frecuencias y rutas conectando aeropuertos españoles con Helsinki, capital de Finlandia y hub de la aerolínea. La compañía aérea, que acaba de celebrar su centenario, mantendrá sus operaciones diarias desde Barcelona, Madrid y Málaga (donde también habrá doble vuelo diario en las semanas de mayor demanda de julio y agosto y durante la temporada de verano se operarán también tres vuelos por semana entre Alicante y Helsinki y un vuelo semanal entre Palma y la capital finlandesa.

