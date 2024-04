Descubre la parte más moderna de la ciudad suiza en la que no hay bancos ni relojes

La zona oeste de Zúrich es uno de los mejores ejemplos que podemos encontrar de cómo revitalizar un barrio y convertirlo en muy poco tiempo en la zona más vibrante y alternativa de la ciudad. Hace no mucho, en este Distrito 5, conocido como Zúrich West, de la ciudad más grande de Suiza la gente solo iba a trabajar ya que aquí estaban algunas de las grandes fábricas del país. Hoy se va de compras, a comer en un buen restaurante, a visitar una galería de arte o a estudiar arte. Planes totalmente diferentes y más que atractivos.

Todo empezó en el año 2000 con la inauguración de Schiffbau. En este enorme edificio se construían barcos y hoy alberga varias salas de teatro, un club de jazz y dos restaurantes con ambientes muy diferentes. Fue una gran apuesta y salió bien; tanto, que los alrededores no tardaron en seguir sus pasos y la zona comenzó un proceso de transformación que todavía sigue.

Edificio Schiffbau, antiguo astillero convertido en centro de ocio. Diego Alborghetti

De yogures a centro de arte

Donde se hacían barcos ahora se disfruta de obras de teatro; en lo que fue una fábrica de yogures se estudia hoy arte dramático, y el gigantesco espacio que era una fábrica de fundición es ahora lo más parecido a una agradable plaza de pueblo en la que los niños juegan a cubierto mientras los mayores disfrutan de un almuerzo (orgánico y bio, por supuesto) en las terrazas de sus muchos establecimientos. Un espacio abierto en el que se ve claramente parte de su pasado industrial.

In Viaduckt, el centro comercial más “cool” y original de la ciudad. Christian Beutler

Todo se aprovecha

Incluso las vías de tren y el viaducto que cruza la zona. Esos arcos que nunca han llamado la atención a nadie hoy forman parte del centro comercial más “cool” y original de la ciudad, In Viaduckt. Cada uno de sus 36 arcos está ocupado, ya sea por tiendas de ropa, de decoración, galerías de arte, estudios de diseño o restaurantes monísimos. Y sí, los trenes siguen circulando como antaño, lo que le añade ese toque industrial y moderno que tanto gusta.

A su lado, otra de las joyas del barrio, el mercado Markthalle, en el que sus puestos son una mezcla de productos foráneos y locales. En definitiva, el lugar en el que darse un capricho ante de seguir explorando la zona.

Edificio de contenedores de la tienda Freitag. Mattias Nutt

Un clásico

En este barrio no podía faltar una tienda de Freitag, una de las marcas suizas más conocidas. Tienen unas 300 tiendas repartidas por todo el mundo, pero esta no sólo es la más importante para ellos sino también la más espectacular ya que está construida con contenedores, algo que refleja su filosofía de reciclar y reutilizar. Sus bolsos están confeccionados con lonas de trailers de camiones, el único material que encontraron sus creadores cuando se pusieron a diseñar un bolso que aguantase las lluvias de los inviernos suizos. Te podrán gustar o no, pero debes saber que esa primera mochila sigue expuesta en el museo MoMA de Nueva York.

Junto a esta torre de color se esconde uno de los lugares más coquetos de Zúrich West, Frau Gerolds Garten, unos agradables jardines rodeados de foodtrucks en los que disfrutar tanto de día como de noche.

La Torre Prime, otro icono de Zúrich West. Elisabeth Real

El faro

Llegar a este distrito es muy fácil. Está bien conectado y, además, aquí está ubicado el edificio más alto de la ciudad (y el segundo del país). Se trata de la Torre Prime y es reconocible por su altura y por su color verde. En su planta 35 hay un restaurante, Clouds, y, gracias a sus vistas, es todo un planazo.

Festival de Sechseläuten con la quema del muñeco Böögg. Andreas Omvik

¿El mejor momento?

¿Quieres ir, pero no sabes cuándo? Aunque Zúrich es siempre buena idea, a finales de abril se celebra una de sus grandes fiestas, la llegada de la primavera. Se trata del Festival de Sechseläuten y el protagonista es Böögg, una especie de muñeco de nieve que se quema el tercer lunes de abril. Dice la leyenda que cuanto menos tiempo tarde en arder más caluroso será el verano. ¿Se cumplirá este año?

